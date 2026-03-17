KONAČNO! "Zmajice" slavile nakon više od 4 godine i 21 poraza zaredom - u Zenici pao Luksemburg

Bh. košarkašice konačno su iz jedne utakmice izašle kao pobjednice. Do večeras, od posljednjeg trijumfa prošlo je više od četiri godine.

Izvor: fiba.basketball

Košarkašice BiH konačno su prekinule neslavni niz!

"Zmajice" su večeras u Zenici, u posljednjem kolu prve runde kvalifikacija za Eurobasket 2027, trijumfovale poslije produžetka nad Luksemburgom (81:73) i ostvarile prvi trijumf nakon više od 4 godine!

Posljednju pobjedu, do večeras, bh. selekcija upisala je 13. februara 2022. godine protiv Japana (87:82) u sklopu kvalifikacija za Mundobasket. Od tada, pa na ovamo, nekada petoplasirana selekcija Evrope nanizala je 21 poraz, ali je crna serija konačno prekinuta!

Imao je Luksemburg u prvoj četvrtini prednost od 13 poena (11:24), nakon čega smo vidjeli seriju bh. tima 11:0, koju je dvojkom zaključila Sara Herceg.

Do prve prednosti na meču bh. košarkašice došle su "penalom" Anđele Šipke za 30:29, na nešto manje od tri minuta do kraja prvog poluvremena. Trojkom sjajne Kamaje Smols, koja je u prva dva kvartala uknjižila 21 poen, igračice Emira Halmića su odmakle na 34:29, da bi poslije preokreta Luksemburga, upravo naturalizovana igračica u bh. taboru dvojkom za 37:36 zaključila prvih 20 minuta.

Držao je bh. tim prednost većim dijelom treće četvrtine (46:42, 48:43), "zakočio" nakon što je Esmeralda Škrijelj postigla trojku za 52:55, ali je pred ulazak u posljednji kvartal mini-serijom došao do plus dva (57:55).

Poslije tri-četiri minuta igre u završnom kvartalu, odmakao je Luksemburg šest koraka (60:66), ali se bh. tim nije predavao. Uspio je da uvede meč u produžetak (69:69), u kojem je bio daleko dominantniji i zasluženo, razlikom od osam poena, došao do pobjede.

Neće, međutim, sa rezultatske strane ovaj trijumf mnogo značiti bh. selekciji, koja se kao posljednja, četvrta u grupi (1-5) oprostila od kvalifikacija za prvenstvo Evrope.







Tablice omogućuje Sofascore

