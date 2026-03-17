logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

KONAČNO! "Zmajice" slavile nakon više od 4 godine i 21 poraza zaredom - u Zenici pao Luksemburg

Dragan Šutvić
0

Bh. košarkašice konačno su iz jedne utakmice izašle kao pobjednice. Do večeras, od posljednjeg trijumfa prošlo je više od četiri godine.

Košarkašice BiH Izvor: fiba.basketball

Košarkašice BiH konačno su prekinule neslavni niz!

"Zmajice" su večeras u Zenici, u posljednjem kolu prve runde kvalifikacija za Eurobasket 2027, trijumfovale poslije produžetka nad Luksemburgom (81:73) i ostvarile prvi trijumf nakon više od 4 godine!

Posljednju pobjedu, do večeras, bh. selekcija upisala je 13. februara 2022. godine protiv Japana (87:82) u sklopu kvalifikacija za Mundobasket. Od tada, pa na ovamo, nekada petoplasirana selekcija Evrope nanizala je 21 poraz, ali je crna serija konačno prekinuta!

Imao je Luksemburg u prvoj četvrtini prednost od 13 poena (11:24), nakon čega smo vidjeli seriju bh. tima 11:0, koju je dvojkom zaključila Sara Herceg.

Do prve prednosti na meču bh. košarkašice došle su "penalom" Anđele Šipke za 30:29, na nešto manje od tri minuta do kraja prvog poluvremena. Trojkom sjajne Kamaje Smols, koja je u prva dva kvartala uknjižila 21 poen, igračice Emira Halmića su odmakle na 34:29, da bi poslije preokreta Luksemburga, upravo naturalizovana igračica u bh. taboru dvojkom za 37:36 zaključila prvih 20 minuta.

Izvor: fiba.basketball

Držao je bh. tim prednost većim dijelom treće četvrtine (46:42, 48:43), "zakočio" nakon što je Esmeralda Škrijelj postigla trojku za 52:55, ali je pred ulazak u posljednji kvartal mini-serijom došao do plus dva (57:55).

Poslije tri-četiri minuta igre u završnom kvartalu, odmakao je Luksemburg šest koraka (60:66), ali se bh. tim nije predavao. Uspio je da uvede meč u produžetak (69:69), u kojem je bio daleko dominantniji i zasluženo, razlikom od osam poena, došao do pobjede.

Neće, međutim, sa rezultatske strane ovaj trijumf mnogo značiti bh. selekciji, koja se kao posljednja, četvrta u grupi (1-5) oprostila od kvalifikacija za prvenstvo Evrope.



Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka BiH zmajice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC