KSS se oglasio zbog Nikole Topića: "Ovo moramo da kažemo!"

KSS se oglasio povodom spekulacija da je Nikola Topić odbio da igra za Srbiju i objasnio je njegov status u reprezentaciji.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

U srpskim medijima pojavila se informacija da je mladi košarkaš Nikola Topić odbio da igra za reprezentaciju Srbije u julskom FIBA prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a zbog toga je Košarkaški savez Srbije (KSS) reagovao i objasnio da nema potrebe za dizanjem bilo kakve panike.

KSS je objasnio da je svaka odluka u vezi sa njegovim nastupom za Srbiju u najboljem interesu srpskog košarkaša, ističući da je mnogo puta do sada pokazao koliko mu znači dres "orlova".

"Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima, a koji se odnose na status Nikole Topića u reprezentaciji Srbije za predstojeći julski kvalifikacioni prozor za Svjetsko prvenstvo, Košarkaški savez Srbije smatra potrebnim da se obrati javnosti", navodi se i dodaje:

"Nikola Topić je jedan od najtalentovanijih srpskih igrača i budućnost naše košarke. Nakon ozbiljnog zdravstvenog problema i perioda oporavka, Nikolin status pažljivo prate stručni medicinski timovi, kako njegovog kluba, tako i reprezentacije Srbije. Svaka odluka u vezi sa njegovim nastupom za reprezentaciju biće u najboljem interesu srpskog košarkaša. Potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije za mušku košarku Nenad Krstić boravio je u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razgovarao i sa Topićem, ali i trenerom i čelnicima Oklahome".

"Nikola Topić je u više navrata pokazao privrženost reprezentaciji Srbije, a njegov patriotizam, profesionalizam i želja da nosi nacionalni dres nikada nisu bili niti mogu biti predmet bilo kakve sumnje."

"Molimo medije i javnost za razumijevanje i odgovornost prilikom izvještavanja o našem reprezentativcu iza kog je izazovan period oporavka. Košarkaški savez Srbije će o svim relevantnim informacijama u vezi sa sastavom reprezentacije blagovremeno obavijestiti javnost", zaključuje se.

Podsjetimo, Topić je sa Oklahomom izgubio u finalu Zapadne konferencije NBA lige, dok je na početku sezone kod njega otkriven rak testisa koji je pobijedio.