Topić blistao u NBA, Ražnatović reagovao: Poslao kratku poruku o srpskom biseru

Bojan Jakovljević
Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je najbolji meč u karijeri od dolaska u NBA ligu, zbog toga se oglasio i sportski menadžer Miško Ražnatović

Miško Ražnatović komentarisao sjajnu partiju Nikole Topića Izvor: William Purnell / Getty images / Profimedia

Mladi srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je dosad najzapaženiju utakmicu u NBA ligi, a povodom učinka koji je ostvario oglasio se i poznati sportski menadžer Miodrag Miško Ražnatović. Bivši košarkaš Zvezde nije ostvario samo najbolji poenterski učinak, već je zabilježio i prvi dabl-dabl.

Dosad je bilo više nego normalno da Nikola Topić blista u Dži ligi, a dvocifrene brojke u dvije kategorije (poeni i asistencije) bili su svakodnevica za mladog reprezentativca Srbije. Međutim, sad je prvu pravu priliku dobio u NBA timu Oklahome, pa je na terenu zamijenio Šeja Gildžesa-Aleksandera.

U porazu Oklahome od Denvera (127:107), Topić je zabilježio prvi dabl-dabl u NBA karijeri, uz 14 poena, 11 asistencija i dva skoka. Na parketu je proveo 39 minuta, a iz igre je šutirao 6/12 (4/9 za dva i 2/3 za tri poena). Imao je Topić i osam izgubljenih lopti, ali i četiri ukradene, pa se može reći da je najavio blistavu karijeru u najjačoj ligi na svijetu.

Ovaj meč ujedno predstavlja i njegov statistički najuspješniji meč od dolaska u NBA, što je natjeralo Miška Ražnatovića da se oglasi. Ražnatović je nakon utakmice na društvenim mrežama kratko prokomentarisao: "Prvi od mnogih NBA dabl-dabl učinaka za Nikolu Topića", napisao je sportski menadžer.

Nikola Topić je u aktuelnoj sezoni odigrao devet utakmica, dok je na terenu provodio 13,4 minuta. Jasno je da bi ovih mečeva bilo i više da nije bilo povrede, a onda i karcionoma testisa koji mu je otkriven prije nekoliko mjeseci. Nakon što je uspješno pobijedio van terena, sad na košarkaškom podijumu bije bitku.

Prosječno bilježi 3,8 poena, 1,7 skokova i 3,3 asistencije, dok je u Dži ligi znatno bolji. Topić postiže 19,3 poena, ima i 3,4 skoka i skoro osam asistencije po meču, ali i 1,4 ukradenu loptu, uz procenat šuta iz igre od 55 odsto.

