"Brinu o meni jer sam najmlađi": Nikola Topić oduševio Srbiju, otkrio koliko mu znače Jokić i Bogdanović

Mladi srpski as Nikola Topić ima veliku podršku reprezentativnih saigrača Nikole Jokića i Bogdana Bogdanovića.

Srpski košarkaš Nikola Topić odigrao je sjajan meč u NBA ligi. Njegov tim jeste poražen u duelu sa Denver Nagetsima, ali je perspektivni plej na pravi način iskoristio šansu koja mu se ukazala. Postigao je 14 poena (4/9 za dva, 2/3 za tri), dva skoka, 11 asistencija i četiri ukradene lopte, a nakon utakmice je govorio o prijateljstvu sa Nikolom Jokićem i Bogdanom Bogdanovićem.

Njih trojica su reprezentativni saigrači i mladi as želi da što više nauči od iskusnijih kolega. Kako je rekao, Jokić, Bogdanović i ostali brinu o njemu jer je najmlađi i to jako cijeni.

"Sjajno je vidjeti sve, naravno. Imamo odličan odnos. Znamo se još od ranije. Svakog ljeta smo zajedno u reprezentaciji, tako da dobro poznajem te momke. Zaista je zadovoljstvo biti u njihovom društvu i poznavati ih", rekao je Topić posle meča.

Nikola Topić on his bond with fellow Serbian players such as Denver’s Nikola Jokić and the LA Clippers’ Bogdan Bogdanović:



"It's great seeing everybody, obviously. We have a great relationship. We know each other from way back. We do the national teams together every summer, so… — Justin Martinez (@Justintohoops) April 11, 2026

"Nema mnogo srpskih igrača u NBA ligi, pa moramo da se držimo zajedno i to upravo radimo. Brinemo jedni o drugima, a sada oni brinu o meni jer sam najmlađi. Ali nadam se da će se jednog dana to promijeniti", rekao je Topić.

Svi dobro pamte kako je Jokić "izribao" Topića tokom jednog reprezentativnog meča kada pri izlasku iz igre nije pozdravio sve saigrače. Ta lekcija koju je prihvatio na pravi način, sigurno mu je značila na putu ka zvezdama...