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Nema predaje: Japanci u finišu šokirali Holanđane!

Nema predaje: Japanci u finišu šokirali Holanđane!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Holandija i Japan podijelili bodove.

Holandija i Japan odigrali 2:2 Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia

Holandija i Japan podijelili su bodove na Svjetskom prvenstvu - 2:2 (0:0) u prvom kolu grupe "F". Iako su Holanđani tokom drugog poluvremena imali rezultat u svojim rukama, Japan je u samom finišu uspio da stigne do izjednačenja.

Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo razloga za zadovoljstvo kada je riječ o igri Holandije. Japan je bio konkretniji, opasniji i ostavio bolji utisak na terenu, dok su favorizovani Evropljani teško pronalazili ritam i put do ozbiljnijih prilika.

U nastavku je viđena znatno drugačija utakmica. Holandija je zaigrala ofanzivnije, preuzela inicijativu i uspjela da materijalizuje bolju igru. Virdžil van Dajk prvi je zatresao mrežu Japana i doveo svoj tim u prednost. Nakamura je uspio da poravna na 1:1, da bi Samervil vrlo brzo donio novu prednost Holandiji!

Ipak, Japan nije odustajao! Kamada je iskoristio jednu od posljednjih prilika na utakmici i u 88. minutu pogodio za konačnih 2:2, čime je Japanu donio veliki bod na startu takmičenja.

Poslije prvog kola sve je i dalje otvoreno, a pored Holandije i Japana u grupi se nalaze još selekcije Švedske i Tunisa, koje tek treba da odmjere snage u svom prvom meču na turniru.

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Tagovi

Mundijal 2026 Holandija Japan

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