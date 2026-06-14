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Potpuni hit: Dali gol Njemačkoj, a pogledajte kako su stigli na Mundijal

Potpuni hit: Dali gol Njemačkoj, a pogledajte kako su stigli na Mundijal

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Svjetsko prvenstvo tek je počelo, a već je donijelo jednu od najljepših priča turnira!

Fudbaleri Kurasaa školskim autobusom došli na Svjetsko prvenstvo Izvor: Pong Pong / AFP / Profimedia

Mala karipska država Kurasao, koja ima svega oko 150.000 stanovnika, uspjela je da ispiše istoriju i postigne prvi gol na svjetskim prvenstvima.

I ne samo to - mrežu je zatresla upravo protiv fudbalske velesile, reprezentacije Njemačke!

Za zemlju koja je prvi put stigla na najveću fudbalsku smotru planete, ovo je trenutak koji će se prepričavati generacijama. Pogotovo kada pogledamo na koji način su fudbaleri ove zemlje stigli na Mundijal.

Fudbaleri Kurasaa došli školskim autobusom
Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Dok su najveće reprezentacije stizale luksuznim avionima i autobusima najnovije generacije, fudbaleri ove male ostrvske države pojavili su se u starom plavom školskom autobusu, što je izazvalo lavinu reakcija i simpatija širom svijeta.

Mnogi su ih tada posmatrali kao egzotične autsajdere Mundijala i prolaznu atrakciju. Međutim, fudbaleri Kurasaa pokazali su da nisu došli samo da učestvuju.

Gol protiv četvorostrukog svjetskog prvaka predstavlja jedan od najvećih trenutaka u istoriji njihovog fudbala. U zemlji sa manje stanovnika nego što imaju pojedini gradski kvartovi velikih metropola, ovaj pogodak već sada ima status nacionalnog blaga.

Od ekipe koju su mnogi unaprijed otpisali do reprezentacije koja je uspjela da zatrese mrežu Njemačke na najvećoj pozornici - Kurasao je dokazao zašto je fudbal najluđa igra na svijetu.

A ako je suditi po početku njihovog mundijalskog puta, ovo možda nije posljednje iznenađenje koje će prirediti svijetu.

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Kurasao Mundijal 2026

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