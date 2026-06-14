Reprezentacije Njemačke i Kurasaa igraju od 19 časova u Hjustonu. Pratite meč uz MONDO.
Počinje takmičenje u Grupi E Svjetskog prvenstva. U Hjustonu od 19 časova igraju Njemačka i debitant - Kurasao.
47' - Nijemci za 60 sekundi poveli 4:1!
Džamal Musijala je za minut donio Nijemcima još veće vođstvo, na savršenu "dubinsku" loptu Jozue Kimiha.
46' - Počelo je drugo poluvrijeme
Poluvrijeme
Nijemci vode 3:1. Nakon šokantnog prvog gola Kurasaa na svjetskim prvenstvima i izjednačenja, "panceri" su se probudili i u finišu prvog poluvremena došli do dva gola prednosti.
45+4' - GOL - Kai Haverc za velikih 3:1
Bez ikakvih problema je napadač Njemačke realizovao penal, sačekavši da golman Kurasaa Eloj Rum ode u svoju lijevu stranu. Bio je to jednostavan "mat".
45+2' - Penal za Njemačku, faul na Nmeči
Driblao je strijelac prvog gola "pancera" u kaznenom prostoru, bio oboren i nema dileme oko toga da li će biti jedanaesterac.
45' - Nema Pavlovićevog gola, ipak
Aleksandar je bio jedan od trojice igrača Njemačke koji su šutirali iz kaznenog prostora u kratkom vremenu, ali nijedna lopta nije prošla do mreže Kurasaa. Igraće se još četiri minuta sudijske nadoknade.
38' - Šloterbek za novo vođstvo Nijemaca
"Panceri" ponovo vode.
Niko Šloterbek pogodio je lako kao na treningu iz kornera. Natanijel Braun ga je savršeno pronašao iz trećeg pokušaja večeras, a defanzivac je rutinski savladao Ruma. Proslavio je gol stegnutim bicepsom, kao i u Dortmundu.
36' - Kurasao pokušava da preokrene, lopta ode preko gola
Žuninjo Bakunja (28) nije uspio da pogodi iz teške pozicije, sa distance. Ipak, Nijemci su daleko od kontrole utakmice i ona više ni ne liči na igru sa početka.
Istorijski trenutak Kurasaa
Kakav trenutak karijere desnog beka Kurasaa Livana Komenensije, nikad ovo neće zaboraviti ni on ni njegova država od 150.000 stanovnika.
Uživo, Njemačka - Kurasao: Postaje neprijatno za debitanta, 4:1 (VIDEO)
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30' - Ne uspijeva ni Pavlović
Vezista Njemačke srpskih korijena izborio je korner u 30. minutu, njegov šut blokirao je Komenensija
Evo gdje igraju fudbaleri Kurasaa
- Eloj Rum - Majami
- Šerel Floranus - Cvole
- Ričedli Bazoer - Konjaspor
- Armando Obispo - PSV Ajndhoven
- Deveron Fonvil - NEK Najmegen
- Livano Komenensija - Cirih
- Leandro Bakunja - Igdir
- Žuninjo Bakunja - Volendam
- Tahit Čong - Šefid junajted
22' - SENZACIJA - KURASAO IZJEDNAČIO PROTIV NJEMAČKE!
Nevjerovatno! Debitant je iz drugog dobrog napada na utakmici izjednačio protiv Njemačke! Livano Komenensija je šutnuo tako precizno poslije napada "četiri na četiri" da Manuel Nojer ništa nije mogao da uradi!
Nižu se napadi Njemačke, pokušava i Virc
Prelako je ofanzivac Nijemaca Florijan Virc dobio prostor na ivici kaznenog prostora, gađao dalju stativu sa lijeve strane i nije mnogo nedostajalo.
Najbolji na početku utakmice
Vezista Njemačke i Borusije Dortmund Feliks Nmeča izuzetno je inspirisan na početku utakmice.
9' - Umalo 2:0 za devet minuta
Nmeča je ponovo bio jako blizu, ali Kurasao je imao mnogo sreće. Biće ovo duga utakmica za autsajdera u Hjustonu.
6' - Nijemci ekspresno poveli - 1:0!
Florijan Virc je savršeno asistirao Feliksu Nmeči i on je zakucao loptu iza leđa golmana Kurasaa Ruma. Bilo je ovo prelako za "pancere".
1' - Počela je utakmica
Najmlađi protiv najstarijeg selektora
Julijan Nagelsman, selektor Njemačke, ima samo 38 godina i 40 godina je mlađi od Dika Advokata.
Startna postava Kurasa
Our starters for today#TheBlueWave#Curaçaopic.twitter.com/PmrHAJfxVu— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK)June 14, 2026
Grupa E
Njemačka i Kurasao otvaraju takmičenje u svojoj grupi, u okviru koje će u noći pred nama igrati Obala Slonovače i Ekvador (1 čas, Filadelfija)
Srpski zet na golu Kurasaa
Golman Kurasaa je Eloj Rum (37), čuvar mreže Majamija koji je branio za niz timova u Evropi (Vitese, PSV, opet Vitese, Serkl Briž) i bio je i mladi reprezentativac Holandije. U Srbiji je poznat zbog veze sa tamošnjom influenserkom Zoranom Jovanović.
Filmski dolazak Dika Advokata i Kurasaa na SP
Ostrvska karipska država koja potpada pod holandsko kraljevstvo debituje na Svjetskom prvenstvu. Pod vođstvom selektora Dika Advokata (78), kratkotrajnog selektora Srbije (2014), ostrvljani su se kvalifikovali istorijskim remijem protiv Jamajke.Izvor: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia
U tom trenutku, pet nedjelja prije kvalifikovanja Zelenortskih Ostrva, Kurasao je bio najmanja država i po veličini i po populaciji koja šalje reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo.
Advokat je u međuvremenu u februaru podnosio ostavku zbog brige o zdravlju svoje kćerke, pa se vratio u maju, kada se poboljšalo i njeno stanje. Kratkotrajno ga je zamijenio Fred Ruten, ali on nije uspostavio dobar odnos sa igračima, a postojao je i pritisak glavnog sponzora reprezentacije, holandske aviokompanije Korendon.
Startna postava Njemačke - Pavlović će pamtiti
Selektor Njemačke Julijan Nagelsman odabrao je ovih 11 igrača za otvaranje Svjetskog prvenstva: Nojer - Kimih, Ta, Šloterbek, Braun - Pavlović, Nmeka - Sane, Musijala, Virc - Haverc.
Njemački fudbaler srpskog porijekla, as Bajerna Aleksandar Pavlović (22) igra svoj prvi meč za Njemačku na velikim turnirima.
Dobro došli u tekstualni prenos
Utakmica Njemačka - Kurasao počinje u 19 časova na stadionu u Hjustonu i "otvoriće" nedjeljni program Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Pratite meč uz MONDO.
UKRATKO
- Njemačka - Kurasao 4:1