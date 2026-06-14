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Novinar dao 53 dolara za obrok na Svjetskom prvenstvu!

Novinar dao 53 dolara za obrok na Svjetskom prvenstvu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kom jedan od novinara priča koliko je novca potrošio na obrok pred utakmicu Brazila i Maroka.

Šokantne cijene hrane na Svjetskom prvenstvu u Kanadi Izvor: X/Osasu Obayiuwana

Malo toga pozitivnog ima da se kaže o dosadašnjem toku Svetskog prvenstva. Kako o dešavanjima na terenu, tako i van njega. Novinar "ESPN" se tako loše proveo kada je pred meč Brazila i Maroka (1:1) odlučio da kupi nešto da pojede. Nije očekivao da će to zadovoljstvo da ga košta čak 53 dolara.

Snimak koji je podijelio njegov kolega postao je viralan na društvenim mrežama. Ed Douv je kupio obrok u kom su bili salata, kroasan, podgrijana piletina sa jajima i flašica vode. Sve to koštalo je 53 dolara.

"Koštalo me 53 dolara. Bio sam veoma gladan, nisam pitao za cijenu prije kupovine. Bila me je sramota da se vratim u red i da vratim porudbžinu. S obzirom na cijenu, nadam se da je ovo najbolji kroasan koji sam probao", rekao je Ed na snimku.

Svjestan je i on sam da njegov obrok ne vrijedi toliko i da su cijene "napumpane".

"Ovo sve ukupno košta od 13 do 16 evra vjerovatno. Gladan sam bio. Kako je bilo? Pa, nije baš lijepo, nije najukusnije. Piletina je bila puna vode, ni salata nije bila ništa posebno. Kroasan sam sačuvao za kasnije", dodao je Ed.

Kakve su cijene u Kanadi?

Jedan od novinara koji je u Kanadi i tamo prati dešavanja na Mundijalu je objavio i fotografiju cijena tamo. I nisu baš nešto bolje. Kombinacija od dva hot doga i dva soka je 57.50 kanadskih dolara (oko 70 KM).

Pomfrit je 10.25 kanadskih dolara (oko 12,50 KM), sendvič sa piletinom je 25,25 kanadskih dolara (oko 30,50 KM), dugački hot dog je 19.25 (oko 23 KM), kokice su 12 dolara (oko 14,50 KM)...

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