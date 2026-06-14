Da li je FIFA "pogurala" Švajcarsku na Mundijalu? Stiglo hitno saopštenje zbog spornog penala i VAR-a

FIFA se oglasila i objasnila šta se dogodilo na meču Katara i Švajcarske prije spornog penala. Tvrde da je sve "čisto"...

Izvor: BENJAMIN FANJOY/EPA

Katar je golom u 95. minutu šokirao Švajcarsku i uzeo bod na Mundijalu (1:1). Ali, postoji jedna druga situacija o kojoj se priča. Bilo je to u 17. minutu kada su Švajcarci preko Brila Embola dali gol sa penala. Da li je tome prethodio ofsajd?

Tokom cijelog meča nije prikazano da je VAR provjerio tu situaciju i da li je bila nedozvoljena pozicija Frojlera neposredno prije tog momenta. Na snimku je djelovalo baš blizu, čak je izgledalo i bliže tome da je bio ofsajd, pa je zbog toga morala da se oglasi FIFA. Tvrdi da je sve "čisto" i da nije bilo ničega spornog, ali da su imali problem sa prikazivanjem VAR-a.

"Tokom meča Švajcarske i Katara u San Francisku imali smo tehničke probleme koji su spriječili da pokažemo grafiku prije penala za Švajcarsku. Problem je brzo riješen. Ali, to nije imalo nikakav uticaj na VAR i procedura provjere situacije je odražena odmah. Pokazale su da ni u jednoj od dvije situacije prije gola nije bilo ofsajda prije odluke o penalu", stoji u saopštenju FIFA.