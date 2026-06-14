Da li je FIFA "pogurala" Švajcarsku na Mundijalu? Stiglo hitno saopštenje zbog spornog penala i VAR-a

FIFA se oglasila i objasnila šta se dogodilo na meču Katara i Švajcarske prije spornog penala. Tvrde da je sve "čisto"...
Katar je golom u 95. minutu šokirao Švajcarsku i uzeo bod na Mundijalu (1:1). Ali, postoji jedna druga situacija o kojoj se priča. Bilo je to u 17. minutu kada su Švajcarci preko Brila Embola dali gol sa penala. Da li je tome prethodio ofsajd?
Tokom cijelog meča nije prikazano da je VAR provjerio tu situaciju i da li je bila nedozvoljena pozicija Frojlera neposredno prije tog momenta. Na snimku je djelovalo baš blizu, čak je izgledalo i bliže tome da je bio ofsajd, pa je zbog toga morala da se oglasi FIFA. Tvrdi da je sve "čisto" i da nije bilo ničega spornog, ali da su imali problem sa prikazivanjem VAR-a.
"Tokom meča Švajcarske i Katara u San Francisku imali smo tehničke probleme koji su spriječili da pokažemo grafiku prije penala za Švajcarsku. Problem je brzo riješen. Ali, to nije imalo nikakav uticaj na VAR i procedura provjere situacije je odražena odmah. Pokazale su da ni u jednoj od dvije situacije prije gola nije bilo ofsajda prije odluke o penalu", stoji u saopštenju FIFA.
During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.— FIFA Media (@fifamedia)June 13, 2026
The workflow of the VAR was…pic.twitter.com/ONpWxXDPE6