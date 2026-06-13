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Bruka Švajcarske na Svjetskom prvenstvu: Katar im uzeo bod u 95. minutu!

Bruka Švajcarske na Svjetskom prvenstvu: Katar im uzeo bod u 95. minutu!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Švajcarska je vodila cijeli meč, dominirala, ali se na kraju obrukala remijem protiv Katara.

Katar i Švarcarska remizirali 1-1 na Mundijalu Izvor: Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Veliko iznenađenje na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, i to u grupi u kojoj je Bosna i Hercegovina!

Fudbaleri Švajcarske su dominirali cijeli meč, imali mnogo šansi, a na kraju su ostali bez pobjede protiv Katara.

Na kraju je bilo 1:1 nakon što je Katar izjednačio u 95. minutu utakmice.

Golman katarske reprezentacije Mahmud Abunada imao je pune ruke posla protiv Švajcaraca koji su imali 26 šuteva, od čega sedam u okvir gola, ali su nekako olako prihvatili minimalno vođstvo, i to poslije sumnjive situacije.

U 17. minutu sudija Said Martinez dosudio je penal za Švajcarsku koji je u gol pretvorio Bril Embolo, a ono gdje je napravljena greška je što VAR soba nije signalizirala da je faulirani igrač (Remo Frojler) bio u ofsajdu.

Švajcarci su stvarali prilike, ali nisu na vrijeme postigli i drugi pogodak kojim bi riješili sve dileme, a to im se obilo o glavu  duboko u sudijskoj nadoknadi. 

Al Amin ubacio je sa lijeve strane a kapiten Katara BUalam Kuki glavom pogodio za prvi bod Katara na Svjetskom prvenstvu.

Situacija u Grupi B, gdje su još BIH i Kanada, je sada jako zanimljiva nakon dvije utakmice koje su završene sa identičnih 1:1. U narednom kolu BIH igra upravo protiv Švajcarske, a u posljednjem kolu igraće protiv Katara.

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Mundijal 2026

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