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Rijera: "Pričao sam sa Artetom, ne slažemo se u 50 odsto stvari"

Rijera: "Pričao sam sa Artetom, ne slažemo se u 50 odsto stvari"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera blizak je sa trenerom Arsenala Mikelom Artetom i jedan njegov rođak dolazi sa Špancem na "Marakanu"

Albert Rijera prijatelj sa Artetom, ali ne slažu se oko fudbala Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Novi trener Crvene zvezde, španski stručnjak Albert Rijera, govorio je na promociji na "Marakani" u nedelju i o svom poznanstvu i prijateljstvu sa najvećim španskim trenerima, poput Pepa Gvardiole i Mikela Artete.

"Pričao sam sa Artetom mojim prijateljem, 50 odsto stvari se ne slažemo, ali to ne znači da je on bolji ili gori od mene. Drugačiji smo, ali to je lijepo, da preneseš na igrače ono u šta vjeruješ. Ne mogu da prenesem igračima ono što misli drugi trener, moram da prenesem ono što mislim ja", rekao je Rijera na promociji na "Marakani".

Bio je upitan nekadašnji as Liverpula i španske reprezentacije da otkrije koji treneri su imali najviše uticaja na njega. Tu je pomenuo Pepa Gvardiolu.

"Imao sam sreću da sam kao fudbaler radio sa 23 trenera i moram da kažem da ne postoji bolji ili gori. Naravno, svako će reći da je Gvardiola najbolji, jer je osvojio mnogo trofeja, ali složio se sa mnom kad sam mu rekao 'Da, osvojio si mnogo trofeja sa velikim klubovima, ne znam da li bi osvojio sa manjim'", kazao je Španac.

Rijera doveo u Zvezdu Artetinog rođaka

Zanimljivo je to da će u Artetinom stručnom štabu biti Artetin rođak, Pablo Remon Arteta, koji je sarađivao sa Špancem i u Celju i Ajntrahtu. On se na predstavljanju nije fotografisao sa šefom stručnog štaba, već je tu bio Lorenco Dolčeti, analitičar u stručnom štabu.

"Već imam pomoćnike i biću vrlo zadovoljan sa njima i sa članovima stručnog štaba", rekao je Rijera.

Pogledajte kako je izgledala promocija Alberta Rijere u Crvenoj zvezdi: 

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Tagovi

Albert Rijera FK Crvena zvezda fudbal

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