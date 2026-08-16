Dobrić: "Pljuju Kalinu, a ljudi ne vide širu sliku"

Kapiten Zvezde stao u odbranu svog saigrača Nikole Kalinića

Izvor: MN Press/YouTube/6.75range

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić rekao je da kritike na račun loših igara njegovog saigrača Nikole Kalinića nisu fer, jer prošle sezone nije bio dovoljno iskorišćen.

"Nama se igra bazirala na Monekeu, Nvori i Kodiju. Oni su vodili našu politiku i njih trojica daju 60 poena, a ostali neiskorišćeni. Niko tu nije loš igrač. Evo, sad pljuju Kalinu - 'Kako je igrao, ni ne treba nam'. A, on je i dalje košarkaški mastermajnd, a i čovjek nema ozbiljniju povredu u karijeri. Vodi računa, profesionalac, trenira... Nije bio iskorišćen na dobar način. Ne možeš da kažeš da Kalina ne zna. Trebalo je da bude MVP tog Fajnal-fora Evrolige na kojem je osvojio titulu. Jedino ako se sa godinama malo usporio, ali ista je to glava, zna sve", rekao je on u podkastu "6.75 range".

Svjestan je kapiten crveno-bijelih da se u sportu ne živi od stare slave, ali apeluje da se stvari ne posmatraju jednodimenzionalno.

"Kalina je osvojio Evroligu i nije drugačiji igrač u odnosu na to vrijeme, samo mora da se nađe način da se iskoristi. Ljudi pljuju jer ne vide širu sliku, misle da Kalina ili bilo ko od nas u svakom sistemu može da igra na vrhunskom nivou. Nije to baš tako. Nekome odgovara trener ili sistem, nekome ne. Mnogo je faktora... Na primjer te godine kada je Dejo Radonjić došao umjesto Saše, Kalina je bio MVP ABA lige"

Kalinić je ovog ljeta pred odlaskom iz Crvene zvezde i za postoji mogućnost da ode u Vojvodinu, novu filijalu Dubaija.

"Ne znam s kim sam imao više sastanaka"

Izvor: MN PRESS

Govorio je Dobrić i o svom nezadovoljstvu zbog malih ili nikakvim uloga kod trenera Janisa Sferopulosa i Saše Obradovića, počev od grčkog stručnjaka.

"Ne znam s kim sam više imao sastanaka 'jedan na jedan', sa Sašom ili sa Sferopulosom. Da pričamo o košarci, kako on mene vidi, kako želi mene da iskoristi... Sferopulos je bio konkretniji što se tiče tih stvari: 'Kaži mi kako da te iskoristim, ubaciću akciju, šta ti odgovara?'. I sve to bude super dva-tri dana, dođe utakmica i on se vrati na svoje".

"Poslije pet dana, opet sastanak. Šta ti odgovara, šta ti ne odgovara. Opet kažem isto, on kaže 'U redu, sad ću da ubacim' i opet se ne desi ništa. On kao da nije znao kako da me iskoristi, kako to da ubaci u svoj sistem. Ne znam ni sam odgovore na to pitanje. Pričamo jedno, na terenu radimo drugo, pa kad bljesnem - bljesnem. Jednom mjesečno odigram jednu dobru utakmicu, čisto na neku 'ludost', jer ubacim neke trojke i kao budem dobar. Ali nije to imalo kontinuitet, ni kod njega, ni kod Saše. To mi je samo krivo, a osjećao sam da sam mogao. Bilo bi bolje i za tim, imaš opciju više", rekao je Dobrić.

"Saša ne voli, pa je sve na Kodiju"

Izvor: MN PRESS

Govorio je Dobrić i šta mu sve nije odgovaralo u sistemu Saše Obradovića prošle sezone, kroz priču o podjeli uloga u timu.

"Ne možeš meni da daš loptu i da mi kažeš 'Evo ti, igraj pik'. Izgledao bih kao početnik. Moraš da mi nađeš kako mi je odgovarala igra kod Deje i Duška, a tako mi ovo nije odgovaralo. Na primjer, Saša ne voli da se kreira i napada iz ćoška. Zato pas nije išao toliko često u ćošak, pa ako doda Kodi - doda, na njemu je. Saša će da mu kaže 'Sam je, dodaj mu', ali ne voli da ja dobijem loptu i da napadnem iz tog ugla, neki 'closeout'. Nisam ja drugačiji igrač, takav je sistem napravljen ove godine".

"Nikad nisam bio taj koji će da daje 20. Ja sam od 8 do 12 i to mogu svako veče, to je moje mišljenje. Ako imam minutaže i šuteve, ja ću dati. Procenti su OK, nisam ja najbolji šuter u Evroligi, ali pogodiću kad sam sam, imam neke procente, kontra, bacanja, dva poena, naći ću osam poena i to mogu da držim. A, osam poena nije malo, jer imaš tu još deset takvih igrača"

"Volim strogog trenera, kao Duška"

Izvor: MN PRESS

Rekao je Zvezdin kapiten da je Duško Ivanović trener po njegovoj mjeri i ukusu.

"Volim strogog trenera, da se zna šta se radi. Duška volim... To je van terena najveći gospodin koga sam upoznao. Ni na terenu nikad nije povisio ton. Ne vrijeđa te, nikad ne psuje. Naravno da ima žustrije reakcije, ali sama njegova pojava... Ćutiš, nemaš šta da kažeš i slušaš. On se ne dere, a najstrožiji je bio od svih. To mi prija, jer svi slušaju i zna se šta se radi na terenu, a ne sad - trener je rekao jedno, igrač zamislio drugo, pa ćemo da igramo to igračevo. To treba nekada da se desi, ali ne može da uzme maha da igrači budu glavni. Onda nastaje anarhija", rekao je Dobrić.