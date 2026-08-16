Golčina Vanje Dragojevića u dresu Rendžersa: Cijela Škotska će pričati o bivšem kapitenu Partizana

Bivši fudbaler Partizana Vanja Dragojević nakon transfera u Rendžers za pet miliona evra postigao neverovatan gol.

Izvor: X/PremSportsTV/printscreen

Srpski fudbaler Vanja Dragojević imao je veoma loš debitantski nastup u dresu škotskog Rendžersa, ali je to sada već prošlost koje se niko neće sjećati! Od danas, pa dokle god bude u klubu, navijači ovog velikana evropskog fudbala pričaće samo o prvom pogotku koji je reprezentativac Srbije postigao nakon odlaska iz Partizana.

Ekipa Rendžersa igrala je protiv Sent Mirena, a Vanja Dragojević izveo najljepši potez na meču. Sa preko 25 metara uhvatio je neverovatan volej, a golman nije imao nikakvu šansu da zaustavi loptu koju je poslao bivši kapiten Partizana. Dragojeviću je ovo vjerovatno najljepši gol u karijeri, računajući i treninge. Pogledajte majstoriju:

That's one way to announce yourself in@RangersFCcolours!



Vanja Dragojević rifles one in from distance to double the lead in style #PremierSportsCuppic.twitter.com/7HMCwTqx73 — Premier Sports (@PremSportsTV)August 16, 2026

Dragojević je ostao na ivici kaznenog prostora kada je Rendžers imao korner, a nakon što igrači Sent Mirena nisu uspjeli da otklone opasnost lopta je stigla baš do njega. Talentovani fudbaler nije oklijevao, namjestio se na udarac i u 18. minutu meča duplirao prednost Rendžersa.

Podsjećamo, Dragojević je odigrao pune dve sezone za prvi tim Partizana i kao centralni vezni je u tom periodu postigao samo četiri gola. Sva četiri pogotka postigao je tokom prethodne sezone, na mečevima Superlige, a ovo mu je prvi koji postiže od kako je u transferu teškom 5.000.000 evra pojačao Rendžers.