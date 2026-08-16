Rijera poslao poruku Arnautoviću? "Tražićemo da centarfor daje primer"

Trener fudbalera Crvene zvezde Albert Rijera najavio da će i napadači morati da igraju odbranu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ima novog trenera, a španski stručnjak Albert Rijera tvrdi da kod njega sve počinje "od nule". Nema starih zasluga i minulog rada, nema klupskih legendi ili transfer promašaja - svi imaju podjednaku šansu da se nametnu i izbore za minutažu, a u ofanzivnom delu tima prednost će imati fudbaleri koji igraju i odbranu.

Albert Rijera nije želio da govori o pojedincima već je isticao značaj kolektiva u kojem igraju dobri individualci, ali su njegove poruke bile i više nego jasne. Cijeli tim će igrati napad i cijeli tim mora da igra odbranu, što je možda i loša vijest za najiskusnije fudbalere u Zvezdinoj ofanzivi - Aleksandra Kataija, Mirka Ivanića, Marka Arnautovića...

"Kao što sam već govorio, fudbal su mnogi detalji. Znam da na konferencijama za štampu prije i poslije utakmice uvijek govorimo o jednom igraču, ko je dao gol, ko je pogriješio... Sa mnom ćete više slušati o ekipi, ja mnogo govorim o ekipi. Ovo nije tenis ili golf, morate da budete zajedno, kao kolektiv. Da biste kao tim igrali dobro, morate da budete dobri individualci. Uvijek više volim da pričam o timu, ovo je kolektivna igra. Biće vremena da pričamo o pojedincima", rekao je tokom predstavljana Albert Rijera.

Po riječima španskog stručnjaka, najistureniji igrač u timu mora da daje primjer ostatku ekipe i da odbranu igra podjednako dobro kao defanzivac. Ako njegova igra u odbrani bude dobra, dobro će se braniti i cijela ekipa - poruka je koju su sa konferencije morali da čuju Marko Arnautović, Bruno Duarte, Džej Enem i ostali ofanzivci.

"Trenutno želim da se svi igrači osjete važno, bitno, da znaju da su deo kolektiva. Hoću da se zajedno brane i da zajedno napadaju. Najvažnije za nas je da napadamo. Štoper je onaj koji daje prvo dodavanje za napad, kao što je centarfor naš prvi igrač u odbrani. Tražićemo od njega da brani svoj gol. Ako centarfor daje primjer u odbrani, onda mislim da ćemo se dobro braniti. Ako je štoper dio napadačke strategije, to će se vidjeti na igri cijele ekipe. Svi imaju odgovornost sa i bez lopte. Razgovaraćemo o suštini i skladu ekipe, a većina razgovora će biti kolektivnog umesto individualnog karaktera. Vi ćete objaviti ko je dao gol, to je najvažnije. Da bi neko dao gol, mora da ima podršku ostalih igrača", dodao je novi trener Crvene zvezde.

Kome je Albert Rijera poslao poruku?

Kao što je novi trener rekao, svi fudbaleri koji su pod ugovorom sa Crvenom zvezdom imaće šansu da se nametnu i da se izbore za mesto u timu. Takođe, oni koji su u dosadašnjem periodu bili starteri više nemaju zagarantovano mjesto u timu već će za njega morati da se izbore radom na treninzima i učinkom na utakmicama.

Fudbalerima koji nisu igrali u prethodnom periodu ovo je nova nada, a onima koji su bili u timu upozorenje. Posebno važan dio odnosi se na defanzivan učinak koji će morati da imaju svi ofanzivci u timu Crvene zvezde. Gledali smo u prethodnom periodu da nekima od njih to nije jača strana, odnosno da često zapostavljaju obaveze koje su im namijenjene.

Primjera radi, navijači Crvene zvezde su u prvom mandatu zamjerali krilnom napadaču Osmanu Bukariju da premalo učestvuje u defanzivi, dok bi se nešto slično reći za malo više od godinu dana mandata Marka Arnautovića. Iako iskusni napadač povremeno isprati kontru rivala kada se Zvezda brani sa malim brojem fudbalera, opšti je utisak da nije previše zainteresovan za defanzivu svog tima.

Tokom prethodnih godina smo vidjeli i da fudbaleri poput Mirka Ivanića i Aleksandra Kataija ne daju preveliki doprinos u odbrani. Davno je formirano mišljenje da su obojica "lijeni" u toj fazi igre, pa su im i navijači gledali kroz prste jer su pred protivničkim golom imali impresivan učinak. Ostaje da se vidi da li će u ovoj fazi njihovih karijera to biti dovoljno da Albert Rijera toleriše nešto manji doprinos u odbrani Kataija, Ivanića i Arnautovića - ili će posegnuti za drugim rješenjima.