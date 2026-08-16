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Rusi otkrili novo pojačanje Crvene zvezde: Igrao za Dejana Stankovića, a menja njegovog miljenika

Rusi otkrili novo pojačanje Crvene zvezde: Igrao za Dejana Stankovića, a menja njegovog miljenika

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Moldavski fudbaler Oleg Rjabčuk biće novi lijevi bek Crvene zvezde, prenose dobro obaviješteni ruski novinari.

Ruski mediji Oleg Rjabčuk biće novi lijevi bek Crvene zvezde Izvor: Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia

Crvena zvezda je angažovala Mihaila Ristića, srpskog fudbalera koji je kroz karijeru nastupao i kao lijevi bek, ali on neće biti jedino pojačanje kluba na mjestu koje je do sada "pokrivao" Nair Tiknizjan. Sada je već svima jasno da se "Tiki" seli u Olimpijakos, a umjesto njega će u Beograd stići bivši defanzivac tog kluba - moldavski reprezentativac Oleg Rjabčuk.

Novi trener Albert Rijera dobiće iskusnu i veoma kvalitetnu opciju na mjestu lijevog beka, a dobro obaviješteni novinari iz Rusije prenose da će Moldavac zadužiti opremu srpskog šampiona. Rjabčuk trenutno nema klub, pošto mu je ovog ljeta istekao ugovor sa Spartakom iz Moskve, pa nema prepreka da kao slobodan igrač potpiše ugovor sa Crvenom zvezdom čim španski trener aminuje njegov dolazak.

Pojačanje na mjestu lijevog beka moglo bi da pokaže zaokret u igri Crvene zvezde, jer ni Ristić ni Rjabčuk nisu igrači istog tipa kao Tiknizjan. Dok je jermenski reprezentativac uglavnom fokusiran na ofanzivu i najjači aduti su mu ubacivanje pred protivnički gol, Ristić i Rjabčuk su "smireniji" i fokusiraniji na svoj dio terena. Svojevremeno je Ristić veoma uspješno uspevao da dogovori zadacima u veznom redu, što je po ukusu Alberta Rijere, dok bi Oleg Rjabčuk trebalo da donese balans u posljednju liniju crveno-bijelih.  

Ko je Oleg Rjabčuk?

Lijevi bek Oleg Rjabčuk rođen je u gradu Jaloveni, desetak kilometara udaljenom od Kišinjeva. Ipak, njegova profesionalna karijera nema gotovo nikakve veze sa Moldavijom - on se već sa 11 godina preselio u Portugal. Prvo je igrao za lokalni klub Rio Manor, zatim za Sporting iz Lisabona, pa ponovo Rio Manor, Belenenseš i Porto, u kojem je stigao i do rezervnog tima. Redali su se kasnije Pakoš Fereira, pa Olimpijakos i Spartak iz Moskve u kojem je odigrao posljednje tri sezone.

Svojevremeno je Rjabčuk odigrao dva meča za omladinsku reprezentaciju Moldavije, a od 2018. godine je seniorski reprezentativac. Do sada ima već 62 utakmice za seniorski tim zemlje u kojoj je rođen, a u kojoj nije igrao na klupskom nivou. Tri puta uzastopno biran je za najboljeg fudbalera Moldavije.

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Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

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