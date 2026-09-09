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Avramović srušio "svoj" Dubai: Aleksa nastavio gdje je stao sa reprezentacijom

Avramović srušio "svoj" Dubai: Aleksa nastavio gdje je stao sa reprezentacijom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski košarkaš Aleksa Avramović odigrao je sjajan meč u dresu Bahčešehira.

Aleksa Avramović vodio Bahčešehir do pobjede prtov Dubaija Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Pomalo neočekivano je srpski bek Aleksa Avramović napustio Dubai i pojačao Bahčešehir, ali malo ko može da odbije poziv Aleksandra Saše Đorđevića. Uz to je dobio i veću ulogu nego u timu iz UAE i već je pokazao da je donio dobru odluku, pošto je odigrao sjajan meč upravo protiv doskorašnjeg kluba.

Tim Aleksandra Đorđevića je od starta nametnuo svoj ritam, poslije 10 minuta košarke imali su +7, da bi na poluvremenu imali zavidnih +14. Očekivano, uslijedio je odgovor čete Ćavija Paskvala, smanjili su na jednocifren zaostatak, ali Bahčešehir je jednostavno bio bolji ove večeri i sigurno je priveo meč kraju 83:78.

Dubai se ovog ljeta žestoko pojačao i stvorio konkurentan tim za Evroligu, ali pred njima je još mnogo posla. Avramović je meč završio kao najefikasniji sa 17 poena, koliko je imao i Trevion Vilijams, dok je Rid dodao 13.

S druge strane, Eli Okobo je imao identičan poenterski učinak (17 poena), Mekinli Rajt je dodao 13, a Džastin Anderson 11. Mfiondu Kabengele je bio zapažen pod obručima sa 10 poena i devet skokova.

Što se tiče ostalih srpskih igrača, Filip Petrušev je odigrao 15 minuta i za to vrijeme postigao četiri poena, uz tri skoka. Nemanja Dangubić nije uspio da se upiše u strijelce za 14 minuta na terenu.

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Tagovi

Aleksa Avramović Bahčešehir KK Dubai

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