Srpski bek Aleksa Avramović godinama važi za heroja reprezentacije, a ništa drugačije nije ni pod "palicom" Dušana Alimpijevića.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Košarkaš Srbije Aleksa Avramović posvetio je još jedno ljeto reprezentaciji i bio dio jako važnih pobjeda u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Selektor Dušan Alimpijević je okupio najbolje koji su mu bili dostupni u ljetnim prozorima i stvorena je jako dobra atmosfera u timu. O tome je govorio neumorni srpski bek, koji je bio čovjek odluke uz Marka Gudurića u utakmici sa Italijanima.

Alimpijević ima jasnu viziju kako treba da izgleda Srbija u narednim godinama, a utisak je da mu svaki igrač vjeruje na putu ka novim medaljama.

"Imamo sjajan odnos. Ne samo ja, već i svaki igrač u timu. Prije svega, on je veoma vrijedan i marljiv čovjek. Drugo, ima veoma jasnu predstavu o tome kako želi da izgleda reprezentacija Srbije. U dobrim i lošim trenucima uvijek ima jasnu viziju i mislim da ima sjajan plan o tome kakav identitet reprezentacija Srbije treba da izgradi u narednih nekoliko godina, pa čak i već sljedeće godine ili u narednoj utakmici", rekao je Avramović u intervjuu za "Euroinsiders".

Objasnio je kako izgledaju video-analize sa Alimpijevićem i kako ih motiviše u svlačionici i na terenu. Mala razlika u godinama je dodatni plus u komunikaciji...

Vidi opis "On nam je kao brat": Avramović spreman na sve zbog Dušana Alimpijevića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Mnogo nam pomaže i veoma naporno radi. Pošto je po godinama blizu nama, za nas je više kao stariji brat nego kao trener. Ipak, uprkos tome, međusobno poštovanje koje imamo je ogromno. Kada na kraju pređemo na video-analizu, on preuzima stvari u svoje ruke, kao i svaki košarkaški trener, govoreći: ’Ovo treba da radite, u ovim situacijama uradite ovo.’ Njegova energija je zaista nevjerovatna. Zaista ima nevjerovatnu energiju."

Alimpijević je napravio velike stvari sa ekipom Bešiktaša proteklih godina, a kao nagrada je stigla pozivnica Evrolige.

"Veoma sam srećan što Srbija ima tako mlade trenere koji su stigli do nivoa Evrolige. Veoma je važno imati takvu glad i želju da budete sve bolji. A kod njega to definitivno postoji; svako može jasno da vidi koliko je gladan uspjeha sa svojom ekipom, reprezentacijom i na ličnom planu. I ja ću mu uvijek biti podrška i pomagati mu."