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Latković heroj Crne Gore: "Sokolovi" golom u 89. minutu pobijedili Jermeniju u Jerevanu

Latković heroj Crne Gore: "Sokolovi" golom u 89. minutu pobijedili Jermeniju u Jerevanu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Crna Gora pobijedila Jermeniju u Ligi nacija

Crna Gora pobijedila Jermeniju u Ligi nacija Izvor: Printskrin

Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Jerevanu domaću Jermeniju 3:2, u utakmici drugog kola Lige nacija C u Grupi 2.

Crna Gora je povela autogolom koji je postigao Erik Pilojan u 20. minutu, a izjednačio je Artut Serobjan u 34. minutu. Četiri minuta kasnije novo vođstvo gostujućem timu donio je Nikola Krstović, a izjednačio je Eduard Spercjan u 65. minutu. Pobjedu crnogorskom timu donio je Aleksa Latković u 89. minutu.

U drugoj utakmici u toj grupi Letonija i Kipar odigrali su u Rigi neriješeno 0:0.

Poslije dva kola Crna Gora ima šest bodova na prvom mjestu na tabeli, Jermenija je druga sa tri boda, a po jedan bod imaju Kipar i Letonija.

U sljedećem kolu Crna Gora će 2. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Letonije, a Jermenija će igrati na Kipru.

U Ligi nacija B u Grupi 2, Gruzija je u Tbilisiju odigrala neriješeno 0:0 protiv Ukrajine. Ukrajina ima četiri boda i prva je na tabeli, dok Gruzija zauzima treće mjesto sa jednim bodom.

Večeras u toj grupi igraju Sjeverna Irska - Mađarska. Sjeverna Irska ima tri boda, a Mađarska je bez bodova.

U sljedećem kolu Ukrajina će 2. oktobra kao domaćin igrati protiv Sjeverne Irske, a Gruzija će kao gost igrati protiv Mađarske.

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Tagovi

Liga nacija Crna Gora Jermenija

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