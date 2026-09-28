Bilić se pravdao Hrvatskoj zbog gesta tokom himne: "Zaboravio sam, neće se ponoviti"

Selektor Hrvatske Slaven Bilić izvinio se zbog svog gesta tokom himne, objašnjavajući da je zaboravio da stavi ruku na srce u Pragu.

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Selektor Hrvatske Slaven Bilić (58) izvinio se naciji i objasnio svoj gest sa utakmice protiv Češke u Pragu, gdje nije stavio ruku na srce tokom intoniranja himne "Lijepa naša". Prije nego što ga je iko pitao za to, Bilić je htio da sam iznese svoju odbranu i izvinjenje.

"Dobar dan. Samo bih htio da se vratim na situaciju iz Praga, kad sam propustio da stavim ruku na srce. Razumijem komentarisanje kao selektor i svi stalno povećavamo, isto tako mi je žao za izvlačenje, što sam čuo nekih zaključaka koji nemaju veze s istinom. Ja mislim da sam više od 100 puta stavio ruku na srce kao igrač i kao selektor. Ponosno? Nema tu nikakve promjene. Ja to volim, ja to volim. I poštujem", rekao je Bilić na konferenciji za novinare pred meč protiv Španije u Sevilji.

"Jednostavno sam zaboravio jer sam tu bio skoncentrisan na igrače. Imam tu neki svoj duh, napravim studiju da ih gledam jednog, drugog... To je to u suštini i neće se više ponoviti", kazao je Bilić.

Biliću uvijek ruka na srcu tokom himne

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I kao reprezentativac Hrvatske devedesetih i kao selektor u prvoj deceniji 21. vijeka, Slaven Bilić je uvijek tokom intoniranja himne "Lijepa naša" stajao mirno i slušao je sa rukom na srcu.

U sportu to inače nije obavezan protokol, igrači i treneri ga koriste kao izraz ličnog poštovanja, ali u Hrvatskoj su i te kako primijetili da je Bilićev gest izostao u Pragu. I odmah je morao da se oglasi tim povodom.

Za neke Hrvate Bilić nije dovoljno "domoljub"

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Prilikom povratka na klupu Hrvatske ovog ljeta, Slaven Bilić je od prvih dana morao da se javno sam definiše kao patriota i nacionalista u dovoljnoj mjeri da mu desničari ne zamjeraju. Proglašavali su ga jugonostalgičarom i mjerili njegov patriotizam sa onim njegovog prethodnika Zlatka Dalića, koji se na bini grlio sa proustaškim pjevačem Markom Perkovićem Tompsonom. I nije to radio jedini u timu.

"Kritike da sam jugonostalgičar? Imam neke godine, ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Mogu samo reći... Ako sam ja nedovoljno desno, onda taj svijet ne valja, je li? Cijeli svijet je u velikom problemu", rekao je Bilić na promociji u julu, poslije Svjetskog prvenstva u Americi.

Javno podržao Gotovinu, nije dovoljno

Ni to što je Bilić svojevremeno tvrdio da je Ante Gotovina heroj kada je Hrvatska najavila da će isporučiti generala isprva osuđenog za ratne zločine, a onda oslobođenog u drugostepenom postupku.

"Zgrozila nas je vijest o tome da je Vlada RH donijela odluku o izručenju dvojice hrvatskih generala Haškom sudu. Naša ljudska i moralna dužnost prema ljudima koji su naši najveći heroji (iako katkad izgleda da smo to mi) ne dopušta nam da ćutimo. Politički smo laici, ali smo razumni ljudi i sportisti i boli nas nepravda, ističu hrvatski sportisti", piše u javnoj izjavi koju je potpisao i Bilić, kao i drugi poznati hrvatski sportisti.

I to nije bilo sve, jer je Slaven Bilić i javno izrazio potpuni šok zbog prvostepene presude Gotovini na 24 godine zbog zločina prema civilima na području Hrvatske u toku građanskog sukoba u Jugoslaviji. "Čitajući odbranu nadao sam se da će presuda biti oslobađajuća. Šokiran sam. Ovakvom presudom ispada da je Hrvatska zločinačka država", tvrdio je svojevremeno Slaven Bilić.

U međuvremenu je ipak Bilić za neke u Hrvatskoj postao "jugosloven" i zbog toga mora i preventivno da reaguje na situacije poput navedene sa rukom na srcu tokom intoniranja himne.