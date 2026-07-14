"Ante Gotovina je heroj": Hrvatima ni poslije ovoga Slaven Bilić nije dovoljno "domoljub"

Slaven Bilić, novi selektor Hrvatske, suočava se s kritikama desničara zbog svog stava prema patriotizmu i prošlosti, a nekad je pričao da je Ante Gotovina heroj.

Izvor: Profimedia

Slaven Bilić postao je novi selektor reprezentacije Hrvatske i dok je u prvi mah bilo sporno da li posjeduje dovoljan kvalitet da nastavi tamo gdje je stao Zlatko Dalić, najuspješniji u istoriji "vatrenih", međutim ubrzo poslije toga kao da se otvorilo drugo pitanje, djeluje i važnije za Hrvate.

U svom prvom obraćanju Slaven Bilić je na konferenciji za novinare odgovorio na kritike desničara da je "jugonostalgičar", što kao da se sada prvo gleda kada je u pitanju imenovanje selektora. Da li je dovoljno "domoljub" i desno kao Zlatko Dalić?

"Kritike da sam jugonostalgičar? Imam neke godine, ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Mogu samo reći... Ako sam ja nedovoljno desno, onda taj svijet ne valja, je li? Cijeli svijet je u velikom problemu", rekao je Slaven Bilić koji je inače morao ranije da se objašnjava i zbog izjave da mu je "otac bio protiv ustaša".

Ipak, koliko god u Hrvatskoj zapravo zamjerali Slavenu Biliću da "nije dovoljno desno", ne treba zaboraviti da je Hrvatska, u prvom mandatu kod ovog selektora, takođe slavila uz pjesme proustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona, ali ne samo to.

Bilić stao uz Gotovinu

Kada je 2001. godine Vlada Hrvatske donela odluku da će postupiti prema zahtjevu Suda u Hagu i da će predati dvojicu svojih generala optuženih za ratne zločine u Oluji i drugim akcijama, Slaven Bilić bio je jedan od prvih koji su im priskočili u pomoć. U zajedničkom saopštenju 11 hrvatskih sportista i reprezentativaca u fudbalu, košarci i tenisu - stalo se na stranu i Ante Gotovine.

"Zgrozila nas je vijest o tome da je Vlada RH donijela odluku o izručenju dvojice hrvatskih generala Haškom sudu", stoji u otvorenom pismu koje su potpisali Aljoša Asanović, Franjo Arapović, Slaven Bilić, Veljko Mršić, Alen Bokšić, Goran Ivanišević, Igor Štimac, Dino Rađa, Davor Šuker, Stojko Vranković i Zvonimir Boban.

"Naša ljudska i moralna dužnost prema ljudima koji su naši najveći heroji (iako katkad izgleda da smo to mi) ne dopušta nam da ćutimo. Politički smo laici, ali smo razumni ljudi i sportisti i boli nas nepravda, ističu hrvatski sportisti", dodaje se u saopštenju.

Dodaju da "smatraju smiješnim fraziranja o individualizaciji krivice i tvrdnje da će se na taj način odbraniti dignitet Domovinskog rata", dok se takođe u saopštenju dodaje da se "želi promeniti istorijska činjenica ko je žrtva, a koje agresor". Više puta se u tom saopštenju dodaje i da su hrvatski generali i vojnici heroji.

Evidentno je da se zapravo želi promijeniti istorijska činjenica ko je žrtva, a ko agresor, a to je suština svega. Hrvatska je bila žrtva, a njeni generali i vojnici bili su heroji. To je istina, ističu u pismu.

"Šokiran sam zbog Gotovine"

Ante Gotovina bio je u bjekstvu i 2005. godine uhapšen je na Kanarskim ostrvima po Interpolovoj optužnici, a Haški sud ga je osudio na 24 godine zatvora zbog zločina protiv civila, da bi zatim bio oslobođen u drugostepenom postupku.

"Čitajući obranu nadao sam se kako će presuda biti oslobađajuća. Šokiran sam. Ovakvom presudom ispada da je Hrvatska zločinačka država", rekao je svojevremeno Slaven Bilić kada je stigla prva presuda Gotovini, dok se nije oglašavao nakon što je oslobođen.

Podsjetimo, ovo će biti drugi mandat Slavena Bilića na klupi Hrvatske koju je prethodno vodio od 2006. do 2012. godine. Radio je i u Hajduku, Lokomotivi, Vest Hemu, VBA i drugim klubovima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:08:57 Priča za medalju: Igor Duljaj Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)