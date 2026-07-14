logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ante Gotovina je heroj": Hrvatima ni poslije ovoga Slaven Bilić nije dovoljno "domoljub" 1

"Ante Gotovina je heroj": Hrvatima ni poslije ovoga Slaven Bilić nije dovoljno "domoljub"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
1

Slaven Bilić, novi selektor Hrvatske, suočava se s kritikama desničara zbog svog stava prema patriotizmu i prošlosti, a nekad je pričao da je Ante Gotovina heroj.

slaven bilic da li je dovoljno patriota za hrvatsku Izvor: Profimedia

Slaven Bilić postao je novi selektor reprezentacije Hrvatske i dok je u prvi mah bilo sporno da li posjeduje dovoljan kvalitet da nastavi tamo gdje je stao Zlatko Dalić, najuspješniji u istoriji "vatrenih", međutim ubrzo poslije toga kao da se otvorilo drugo pitanje, djeluje i važnije za Hrvate.

U svom prvom obraćanju Slaven Bilić je na konferenciji za novinare odgovorio na kritike desničara da je "jugonostalgičar", što kao da se sada prvo gleda kada je u pitanju imenovanje selektora. Da li je dovoljno "domoljub" i desno kao Zlatko Dalić?

"Kritike da sam jugonostalgičar? Imam neke godine, ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Mogu samo reći... Ako sam ja nedovoljno desno, onda taj svijet ne valja, je li? Cijeli svijet je u velikom problemu", rekao je Slaven Bilić koji je inače morao ranije da se objašnjava i zbog izjave da mu je "otac bio protiv ustaša".

Ipak, koliko god u Hrvatskoj zapravo zamjerali Slavenu Biliću da "nije dovoljno desno", ne treba zaboraviti da je Hrvatska, u prvom mandatu kod ovog selektora, takođe slavila uz pjesme proustaškog pjevača Marka Perkovića Tompsona, ali ne samo to.

Bilić stao uz Gotovinu

Kada je 2001. godine Vlada Hrvatske donela odluku da će postupiti prema zahtjevu Suda u Hagu i da će predati dvojicu svojih generala optuženih za ratne zločine u Oluji i drugim akcijama, Slaven Bilić bio je jedan od prvih koji su im priskočili u pomoć. U zajedničkom saopštenju 11 hrvatskih sportista i reprezentativaca u fudbalu, košarci i tenisu - stalo se na stranu i Ante Gotovine.

"Zgrozila nas je vijest o tome da je Vlada RH donijela odluku o izručenju dvojice hrvatskih generala Haškom sudu", stoji u otvorenom pismu koje su potpisali Aljoša Asanović, Franjo Arapović, Slaven Bilić, Veljko Mršić, Alen Bokšić, Goran Ivanišević, Igor Štimac, Dino Rađa, Davor Šuker, Stojko Vranković i Zvonimir Boban.

"Naša ljudska i moralna dužnost prema ljudima koji su naši najveći heroji (iako katkad izgleda da smo to mi) ne dopušta nam da ćutimo. Politički smo laici, ali smo razumni ljudi i sportisti i boli nas nepravda, ističu hrvatski sportisti", dodaje se u saopštenju.

Dodaju da "smatraju smiješnim fraziranja o individualizaciji krivice i tvrdnje da će se na taj način odbraniti dignitet Domovinskog rata", dok se takođe u saopštenju dodaje da se "želi promeniti istorijska činjenica ko je žrtva, a koje agresor". Više puta se u tom saopštenju dodaje i da su hrvatski generali i vojnici heroji.

Evidentno je da se zapravo želi promijeniti istorijska činjenica ko je žrtva, a ko agresor, a to je suština svega. Hrvatska je bila žrtva, a njeni generali i vojnici bili su heroji. To je istina, ističu u pismu.

"Šokiran sam zbog Gotovine"

Ante Gotovina bio je u bjekstvu i 2005. godine uhapšen je na Kanarskim ostrvima po Interpolovoj optužnici, a Haški sud ga je osudio na 24 godine zatvora zbog zločina protiv civila, da bi zatim bio oslobođen u drugostepenom postupku.

"Čitajući obranu nadao sam se kako će presuda biti oslobađajuća. Šokiran sam. Ovakvom presudom ispada da je Hrvatska zločinačka država", rekao je svojevremeno Slaven Bilić kada je stigla prva presuda Gotovini, dok se nije oglašavao nakon što je oslobođen.

Podsjetimo, ovo će biti drugi mandat Slavena Bilića na klupi Hrvatske koju je prethodno vodio od 2006. do 2012. godine. Radio je i u Hajduku, Lokomotivi, Vest Hemu, VBA i drugim klubovima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slaven Bilić ante gotovina Hrvatska

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Bob Rock

Baš bolest...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC