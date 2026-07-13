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Novi selektor Hrvatske će raditi za "siću": Slavenu Biliću duplo manja plata od Zlatka Dalića

Novi selektor Hrvatske će raditi za "siću": Slavenu Biliću duplo manja plata od Zlatka Dalića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Slaven Bilić ponovo će biti za kormilom "vatrenih".

slaven bilic ce zaradjivati duplo manje od zlatka dalica Izvor: Sean Ryan / Shutterstock Editorial / Profimedia

Slaven Bilić zamijeniće Zlatka Dalića na mjestu selektora Hrvatske, a u tamošnjoj javnosti se spekuliše o tome koliko će zarađivati. Prema navodima više izvora, imaće znatno manju platu od najuspješnijeg selektora u istoriji "vatrenih", što je i očekivano.

Dalić je proveo devet godina na klupi reprezentacije i za to vrijeme uspio da dovede tim do dvije medalje na Svjetskim prvenstvima i jedne u Ligi nacija. Neće Biliću biti lako da se približi ovim rezultatima, ali jedno je sigurno - novac mu nije motiv!

Kako prenose "Sportske novosti", Bilić bi mogao da zarađuje duplo manje od Dalića koji je nekoliko puta dobijao bolje uslove tokom gotovo decenije na kormilu reprezentacije.

Prema posljednjem ugovoru, Dalić je zarađivao 180.000 evra bruto mjesečno, što je 2.160.000 godišnje bruto. Tačna cifra Bilićeve plate se ne zna, ali se spekuliše da bi to mogla da bude suma od oko miliona evra. Njegov mandat biće potvrđen ovog ponedjeljka, a unaprijed je dogovorena saradnja do 2028. godine.

Ko će mu "čuvati leđa"?

Prema pisanju hrvatskih medija, Bilić želi da ima jak stručni štab i u njemu će najvjerovatnije ostati tek Vedran Ćorluka koji je bio i Dalićev pomoćnik.

Bilić hoće da mu prvi pomoćnici budu Dean Računica i Danilo Butorović, dok će trener golmana biti Vatroslav Mihačić. Spominje se takođe i Nikola Jurčević, koji mu je više puta bio pomoćnik.

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Luka Modrić i Alesandro Del Pjero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)

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Tagovi

Slaven Bilić Hrvatska Mundijal 2026 Zlatko Dalić

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