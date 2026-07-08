Zlatko Dalić više nije selektor Hrvatske: Kraj velike ere "vatrenih" nakon devet godina

Dalić je preuzeo reprezentaciju Hrvatske 2017. godine, a ova odluka dolazi poslije razočarenja na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Zlatko Dalić više nije selektor Hrvatske! Nakon eliminacije "vatrenih" u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Portugala, tamošnji Savez donio je odluku da se zahvali čovjeku pod čijom palicom su napravljeni najveći uspjesi posljednjih godina.

Dalić je preuzeo reprezentaciju Hrvatske 2017. godine i ovo je prvi Mundijal sa kojeg njegov tim nije uspio da se vrati sa medaljom, nakon srebra u Rusiji i bronze u Kataru.

HNS je zvanično potvrdio rastanak. "Skroman dolazak. Nezaboravan put. Ponosan oproštaj. Nakon skoro devet godina, selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerovatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Selektore, hvala na svemu - na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega. Rezultati govore o tome kakav si trener, a poštovanje igrača, saradnika i protivnika o tome kakva si osoba."

Najteža odluka u karijeri

U emotivnom obraćanju javnosti, Dalić je istakao da je rastanak bio izuzetno težak, ali da osjeća da je pravi trenutak za smjenu generacija na klupi.

"Uloga selektora zahtijeva mnogo teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije, i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga", izjavio je Dalić, dodajući da se na početku mandata nije usudio ni da sanja o svemu što će ostvariti u proteklih devet godina.

Posebno je naglasio ponos zbog postignutog zajedništva: "Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika takmičenja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog fudbala poput onih kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil. Ipak, najviše sam ponosan na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i sa narodom, čemu smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima."

Zahvalnost igračima, stručnom štabu i porodici

Odlazeći selektor je istakao da su za ovakve rezultate bili neophodni kvalitet, ogroman trud i vjera u rad. Zahvalio se svojim saradnicima u stručnom štabu, ljekarima, fizioterapeutima i kompletnoj logistici FSH. Takođe, uputio je riječi zahvalnosti čelnicima Saveza, medijima i navijačima na nevjerovatnoj podršci, kao i svojoj porodici bez koje, kako ističe, ništa ne bi bilo moguće.

Kada je riječ o igračima, Dalić nije krio privilegiju što je imao priliku da sarađuje sa nekima od najboljih fudbalera svijeta:

"Duboko sam privilegovan što sam imao priliku da vodim tako sjajne fudbalere i kvalitetne ljude, od našeg kapitena Luke Modrića, preko svih senatora koji su sa mnom bili još u Rusiji, pa do mladih momaka koje smo uključivali u reprezentaciju."

Dodao je da su fudbaleri svojim ponašanjem i zalaganjem pokazali šta znači kult reprezentacije i poručio da Hrvatska sa njima ima svijetlu i sigurnu budućnost.

Vrijeme za kraj jedne ere

Iako je priznao da ga je ogromna podrška javnosti i Saveza u posljednjim danima navela da preispita svoju odluku, Dalić je ipak odlučio da stavi tačku na svoj selektorski mandat.

"Zahvaljujem predsjedniku Kustiću na izuzetnoj podršci, odličnoj saradnji i povjerenju da nastavim dalje. Koliko god i dalje osjećam ambiciju i želju da ispisujem nove uspjehe, osjećam da je ovo ispravan trenutak da se zaključi ova nevjerovatna era. Odlazim ispunjenog srca i ponosan što sam dao svoj doprinos najvećim uspjesima hrvatskog fudbala u istoriji", zaključio je Zlatko Dalić, poželjevši svom nasljedniku mnogo sreće i novih pobjeda.

(MONDO)