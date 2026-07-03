Hrvatska ostala bez selektora Zlatka Dalića: Ko će biti njegov nasljednik?

Hrvatska od petka zvanično nema selektora - Zlatku Dalić je imao ugovor do kraja Mundijala, što znači da je istekao nakon eliminacije od Portugala (2:1) u šesnaestini finala.

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Hrvatski mediji prenose da je Zlatko Dalić već sad bivši selektor "kockastih".

Vodio je ekipu na 111 utakmica, osvojio tri medalje - srebro i bronzu na Svjetskim prvenstvima u Rusiji i Kataru, kao i srebro u Ligi nacija, zbog čega je najuspješniji u istoriji Hrvatske.

Kao hrvatski selektor imao je mjesečno 180.000 evra bruto, ali, kako je rekao, ovaj posao nije radio zbog novca.

Dalić u džepu ima vrlo unosnu ponudu iz Emirata, ali imao je i nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji ponudu iz Katara od pet miliona evra, koju je odbio.

Jutro nakon utakmice u Torontu, Dalić je dugo "u četiri oka" razgovarao s predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, a kako je saznao "Nacional", prvi čovjek hrvatskog fudbala je želio da selektor ostane, ali odluka je na njemu.

Za Dalića je i veliki broj igrača, ali sve će se saznati u subotu u 14 sati, kada reprezentacija Hrvatske se vrati u Zagreb.

Izvor: Profimedia

Ukoliko bude potvrđen njegov odlazak, za njegovu poziciju najbolje kotira Ivica Olić, jedan od nekadašnjih reprezentativaca koji je član Dalićevog stručnog štaba.

Izvor: YouTube/(Ne)uspjeh prvaka

Osim Ivice Olića, koji je prvi izbor, u igri je i bivši hrvatski selektor Slaven Bilić, koji je čak i razgovarao s predsjednikom Kustićem i odmah bi prihvatio posao. Ali, Bilić ima veliku konkurenciju u Oliću, za kojeg je lobirao čak i Dalić.

(MONDO)