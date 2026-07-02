Hrvati i Italijani napravili problem Srbiji: Šta treba "orlićima" za polufinale Eura

Italija i Hrvatska odigrale su neriješeno 0:0 i sada čekamo meč Srbije sa Ukrajinom do 19 časova.

Izvor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia

Srbija će po svaku cijenu morati da pobijedi Ukrajinu u meču koji se igra od 19 časova. Na Evropskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Italija i Hrvatska odigrale su bez golova 0:0 (0:0) i tako sada Italija drži prvo mjesto sa četiri boda, Ukrajina ima tri boda, Hrvati jedan, a samo je Srbija bez učinka poslije poraza 2:0 (1:0) u prvom kolu od "azura".

Italija je bila bolji rival u ovom meču i Moskoni je već u 14. minutu sa pet metara poslao loptu preko gola, a u 32. Idrisu je takođe sa peterca šutnuo pravo u Kostopeča. U drugom poluvremenu prvo je Moskoni u 50. minutu promašio glavom, a onda je i Kostopeč sjajno odbranio udarac Idrisua.

Srpski tim ukoliko dođe do trećeg mjesta u grupi igraće utakmicu za peto mjesto, dok će ako završi kao prvi ili drugi ići u polufinale. Čak i sa neriješenim rezultatom sa Ukrajinom imamo šanse za to, ali ako hoćemo da ne zavisimo od drugih rezultata onda nam je potrebna pobjeda.

(MONDO)

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