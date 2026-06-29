Selektor "orlića" Gordan Petrić pred početak Evropskog prvenstva: Da pokažu da je pred njima lijepa budućnost

Selektor omladinske reprezentacije Srbije Gordan Petrić se oglasio pred početak Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

Evropsko prvenstvo počinje za omladinsku reprezentaciju Srbije. U ponedjeljak će od 17 časova igrati protiv Italije. Pred start takmičenja je na konferenciji za medije na pitanja odgovarao selektor Gordan Petrić.

"Veoma je važno da se igrači prilagode od prve utakmice na turniru. To govorim zato što mnogo igrača dolazi iz predsezone. Termin turnira, za mene kao trenera, veoma je čudan. Mislim da je bolje da se turniri poput ovog održavaju u prvoj nedjelji juna. Imamo situaciju gdje dobar dio igrača dolazi pravo sa odmora ili iz predsezone, zato govorim da je jako važno da se igrači prilagode i budu spremni za početak turnira, kako moji, tako i igrači drugih ekipa. Naš tim spreman je za utakmice koje predstoje, ići ćemo meč po meč, ali kao selektoru najvažnije mi je da momke vidim spremne i zdrave pred početak šampionata", počeo je Petrić.

Posebno je zadovoljan zbog samog uspjeha kakav je napravljen kvalifikovanjem na šampionat Evrope.

"Imali smo kvalitetnu kvalifikacionu grupu, u kojoj smo igrali protiv Engleske, Portugala i Poljske. Svaka od tih ekipa na različit način pokazala je izuzetan kvalitet. Ono što smo uspjeli u Portugalu, uspjele su i druge ekipe koje su obezbijedile plasman na završni turnir u Velsu. Nijedna grupa nije bila laka, sada imamo osam ekipa koje su u situaciji da se bore za trofej. Na nama trenerima je da ih usmjeravamo od utakmice do utakmice. Želimo da uživamo u igri, da igrači iskoriste priliku koja im se nudi. Za mene kao trenera važno je da budu srećni, da pokažu kakav fudbal igramo i prezentujemo se na najbolji mogući način."

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"Očekujem tešku utakmicu, Italija je odličan tim, koji ima izuzetno iskustvo na završnim turnirima. Međutim, i Srbija ima iskustvo, jer u prošlosti naše generacije su osvajale ovaj trofej (2013), kao i Svjetsko prvenstvo (2015). Utakmica je posebna, jer će biti prva za nas na turniru. Već naredna, biće drugačija. Nadam se da će momci odigrati dobru utakmicu i da će momci pokazati da je pred njima lijepa budućnost", zaključio je Petrić.

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Pogledajte 00:35 Gordan Petrić konferencija Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd Izvor: YouTube/FK Partizan Beograd

(MONDO)