Bizarno: Fudbalera proglasili mrtvim, probudio se u mrtvačnici

Jedna veoma čudna scena dogodila se u nigerijskom fudbalu gde je igrač Čineda Ozor proglašen mrtvim, samo da bi se nešto kasnije probudio živ u mrtvačnici.

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U fudbalu se ponekad dešavaju neke čudne stvari, nevjerovatni golovi, asistencije, potezi, ali teško da će te čudi za bizarniju priču od ove. Fudbaler Činedu Ozor, za koga vjerovatno nikada niste čuli, je proglašen mrtvim, pa se probudio živ u mrtvačnici.

Španski "Mundo deportivo" donio je priču o igraču koji nastupa za nigerijski klub Katsina Junajted. Na prijateljskoj utakmici protiv Niger Tornadosa je kolabirao i pao na zemlju. Prisutni ljekari su ga pregledali i ustanovili da mu nažalost nema spasa i proglasili ga mrtvim. Možete da zamislite koliko su bili šokirani kada su u mrtvačnici primijetili da je počeo da pomijera ruke.

Chinedu Ozor: You Fought the Good Fight



You tried your best and strove to make the most of what we thought was a second chance you were given, but sadly, you could not make it.



You fought the good fight of faith and have gone to your rest, though far too soon.



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"Odmah su ga prebacili na odjeljenje intenzivne njege u bolnici u Katsini i tamo je na kiseoniku. Doktori su pokušali da urade sve što mogu kako bi ga stabilizovali", navodi se u tekstu "Mundo deportiva".

Nažalost, situacija nije završena onako kako su se ljekari nadali. Pokušali su da mu spase život, uradili su sve što su mogli, ali je pored dodatnih napora preminuo. Potvrdio je to njegov klub.

"Naša srca su slomljena, možemo da potvrdimo da je Činedu Ozor, koji je kolabirao na prijateljskoj utakmici na stadionu u Katsini - preminuo. Uprkos svim naporima je otišao u vječnost. Ovo je srceparajući momenat za sve nas, neka počiva u miru", stoji u saopštenju kluba.

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(MONDO)