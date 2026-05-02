Boks meč prekinut zbog nevjerovatnog razloga!

Autor Dragan Šutvić
Boks meč održan između dvojice boraca postao je viralan, ali ne zbog onoga što su pokazali u ringu.

Boks meč prekinut zbog suzavca Izvor: Screenshot/Twitter/@DAZNBoxing

Boks meč koji je održan u Lagosu dospio je u središte javnosti, ali ne zbog borilačkih poteza vrijednih pažnje. Meč je morao da bude prekinut i to je ono o čemu se glasno govori, a razlog je suzavac. Posebno je bila primijećena reakcija iskusnog sudije.

U boks meču u Nigeriji u kojem su se sastala dvojica boraca, tačnije Basit Adebajo iz Nigerije i Loren Džefet iz Tanzanije, postao je viralan na društvenim mrežama. Riječ je o susretu super lake kategorije, do 63,5 kilograma, koji nije protekao kako se očekivalo.

Čim su rivali započeli borbu, nije mnogo prošlo, a sudija je riješio da prekine meč. Na trenutak nije bilo sasvim jasno o čemu se radi, ali se po reakciji u ringu moglo naslutiti. Sudija je odmah udaljio rivale, svakog poslao u svoj ćošak, a onda odmah zgrabio peškir kako bi očistio lice.

Odmah je rekao i trenerima šta da učine. Najprije je prišao jednom borcu, a vrlo brzo i drugom, kako bi ih upozorio. "Imamo potvrdu da je neko pustio suzavac" rekao je komentator i tad je bilo sasvim jasno da uzbuna u ringu nije bila bezazlena.

Reakcija sudije oduševila je navijače, pa su na društvenim mrežama komentari uglavnom usmjereni ka čovjeku koji je delio pravdu. Kad su se stvorili uslovi za nastavak meča, domaći borac je uspio da pobijedi rivala iz Tanzanije.

