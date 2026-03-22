Bio je mašina za nokaute, pa postao sveštenik: Kako je Džordž Forman pobijedio siromaštvo i postao legenda

Džordž Forman imao je vrlo dinamičan život - od siromašnog djeteta, do milionera, a preko profesionalne karijere u boksu i sveštenika.

Izvor: Michael TRAN / AFP / Profimedia

Bivši bokser Džordž Forman izgradio je nevjerovatnu priču - povukao se iz sporta koji ga je proslavio, postao sveštenik, a onda se vratio u ring i postao šampion. Proslavljeni sportista preminuo je prošle godine, 21. marta 2025, a stranice istorije viteškog sporta koje je ispisao podsjećaju nas da su čuda moguća.

Džordž Forman rođen je 10. januara 1949. godine u Teksasu, a odrastao je u teškim životnim uslovima - u siromašnom dijelu Hjustona poznatom kao "Fifth Ward". Djetinjstvo poznatog boksera nije bilo lako, čak suprotno, praćeno je siromaštvom i brojnim izazovima. Zbog toga je školu napustio već sa 16 godina. Vrlo brzo se pridružio "Job Corps" programu, saveznom programu obuke koji je pomagao siromašnoj omladini.

Zahvaljujući programu koji je pratio stigao je do prekretnice u karijeri - otkrio je talenat za boks. Inače, sport koji oduvijek služi kako bi "sklonio klince sa ulice", baš na taj način pomogao je Formanu. Išao je momak rođen u Teksasu korak po korak, najprije se oprobao u amaterskim mečevima, a onda stigao i do Olimpijskih igara.

Talenat, a prije svega naporan rad, su kulminirali osvajanjem zlatne medalje u teškoj kategoriji u Meksiko Sitiju 1968. na Igrama kad je pobijedio Jonasa Čepulisa iz Litvanije. Profesionalnu karijeru je započeo 1969. nokautom nad Donaldom Valhajmom. Uspjesi su se nizali, ostvario je nevjerovatan uspjeh - postao je svjetski šampion 1973, kad je pobijedio dotad neporaženog Džoa Frejzera. Bio je nerješiva enigma za veliki broj rivala, a posebno zbog toga što su njegovi udarci bili nevjerovatno snažni.

Međutim, 1974. godine izgubio je titulu od Muhameda Alija u dobro poznatoj borbi "Rumble in the Jungle" u Zairu. Čini se da je izgubljen meč ostavio veliki utisak na Formana, iako se još nekoliko godina bavio boksom, riješio je da napusti sport koji ga je proslavio, jer je upoznao duboko religioznu stranu. Postao je sveštenik.

Vjera, povratak u ring i biznis ideja

Nakon što je Forman prekinuo karijeru i postao sveštenik, riješio je da osnuje crkvu u Hjustonu. Poslije nekoliko godina pauze, 1987, u 38. godini, vratio se profesionalnom boksu, navodno zbog finansijskih problema. Iako je bio u poznim sportskim godinama, povratak na boksersku scenu bio je motiv, što se jasno vidjelo u ringu. Bilježio je nove uspjehe, a posebno je važno istaći da je pobijedio Majkla Murera i postao najstariji svjetski šampion u teškoj kategoriji u istoriji.

Osim u ringu Forman je ostvario zavidan uspjeh i kao preduzetnik. Najpoznatiji je po promociji Džordž Forman grila, kuhinjskog uređaja koji je širom svijeta prodat u više od 100 miliona primjeraka. Potom je 199. prodao komercijalna prava na proizvod i to za 138 miliona dolara. Promjena koja ga je obilježila - od zastrašujućeg boksera do simpatičnog i prepoznatljivog lica na televiziji - učinila ga je jednim od najpoznatijih američkih sportista.

Na profesionalnom planu, Forman je ostvario impresivan skor: 76 pobjeda, od kojih je 68 bilo nokautom, uz samo pet poraza. Uvršten je u Međunarodnu kuću slavnih boksera i ubraja se među najveće teškaše svih vremena. Njegova životna priča - od siromašnog djeteta iz ulice, preko olimpijskog zlatnog osvajača i svjetskog šampiona, do uspješnog poslovnog čovjeka - ostaje inspiracija mnogim generacijama.