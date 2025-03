Dobio milione od Gadafija da prebije Muhameda Alija: Nije htio u Vijetnam, otišao u državu koja ne postoji

Preminuo je Džordž Forman, legendarni bokserski šampion koji je bio dio najpoznatije borbe u istoriji, meča sa Muhamedom Alijem.

Izvor: Jean Baptiste Servant / AFP / Veronika Lukasova / Zuma Press / Profimedia

Tužne vijesti dolaze iz Amerike, gdje je u 76. godini preminuo Džordž Forman, jedan od najvećih boksera svih vremena. Vjerovatno najveći udarac u istoriji sporta uz Majka Tajsona bio je poslije karijere i uspješan biznismen. Ipak u njegovih 81 borbu koliko je imao, najpoznatija je jedna od pet koliko ih je izgubio. Najpoznatiji boks meč ikada, najveći dpgađaj na tlu Afrike, tada najgledaniji TV prenos u istoriji, a do danas borba koja je ostala zapisana u istoriji desila se 1974. godine.

Nakon što se 1968. godine u Meksiko Sitiju prošetao do zlatne medalje u teškoj kategoriji pobjedom nad Sovjetom Jonasom Čepulosom nokautom u drugoj rundi, ovaj nevjerovatni sportista je bio profesionalac sve do 1997. godine, ali prvi dio karijere je vodio do borbe koja je premašila i čuvenu "Borbu vijeka" između Muhameda Alija i Džoa Frejzera.

Rumbe in the Jungle

Izvor: imago sportfotodienst / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je uspio da poslije 37 uzastopnih pobjeda dođe u priliku da se bori za titulu, nije je propustio. Savladao je dominantno Džoa Frejzera 1973. godine i tako mu uzeo titulu koju je on oteo Aliju. Sam Ali je morao polako da se vraća u formu pošto je 1967. odbio da bude mobilisan i poslat u Vijetnam, pa je osuđen na zatvorsku kaznu i uz to mu je sasvim nelegalno oteta titula i određena mu je suspenzija od 3,5 godine. Dok je dogurao do šanse da se bori za titulu, već je bila 1974. godina i tada je ušao u istoriju.

"Rambl in d Džangl" dobila je naziv borba Formana i Alija koju je gledao cijeli svijet. Sve u vezi sa tim mečom bilo je spektakl. Sa jedne strane tu je bio Džordž Forman, najjači udarač koga je boks do tada vidio, a sa druge najveći tehničar i taktičar Muhamed Ali. Borba je na kraju zakazana u Kinšasi, tadašnjem Zairu, a sadašnjem DR Kongu, a razlog za to je novac.

Dva borca su tražila 5.000.000 dolara da se pojave u ringu, a kako legendarni Don King nije imao toliki novac, radio je sve da se snađe. Kao sponzor pojavio se Mobutu Sese Seko, antikomunistički diktator Zaira koji je, neki kažu uz pomoć Muamera Gadafija i libijske nafte, skupio tu nevjerovatnu svotu novca.

Cijeli svijet je gledao ovaj meč

Skupilo se 60.000 ljudi u samoj hali, a cijeli svijet je gledao meč na TV-u. Tada je to bio najgledaniji TV prenos uživo u istoriji sa 50.000.000 gledalaca, a zarađeno je 100.000.000 dolara, u sadašnjem novcu - 600.000.000 dolara! Dva borca su zajedno došla u Zair i mjesecima se pripremala. Vježbali su, trenirali, sparingovali i aklimatizovali se na ekstremne uslove Zaira. Ipak, iako je borba zakazana za 25. septembar, samo osam dana ranije je sparing partner slučajno laktom posjekao Formana i sve je pomjereno za 30. oktobar.

Odgađanje je samo povećalo interesovanje za ovaj meč i vidjeli smo sudar svjetova. Sa jedne strane Forman je došao da sirovom snagom oduva Alija, a Ali mu je doakao. Najavio je "tajno oružje" i pokazao ga u drugoj rundi. Navalio se na konopce i primao udarce. Dobro se zaštitio, a Forman koji je uporno udarao polako se umarao. Kada bi došlo do klinča, Ali je koristio to da se okači o tijelo rivala i dodatno ga izmori. U petoj rundi je djelovalo da Forman prelazi u vođstvo, ali dok je Forman bjesomučno udarao, Ali je ciljao samo čiste udarce pravo u glavu.

"Rekli su mi da možeš da udaraš, Džordže! Rekli su mi da udaraš kao Džo Luis!", pričao mu je stalno Ali, a Forman se prisjeća: "Mislio sam da će biti samo još jedna moja žrtva koja će pasti nokautom kada sam ga u sedmoj rundi udario jako u vilicu. On je prišao i šapnuo mi na uvo: 'To je sve što imaš, Džordže?' Samo rundu kasnije uslijedio je kultni nokaut kada je Ali spojio pet udaraca pravo u glavu i Forman je pao kao svijeća.

Forman i Ali postali najbolji prijatelji

Nakon što je sve bilo gotovo, ljuto je kukao Džordž Forman. Bio mu je kriv Ali, sudija, organizatori, ali kada je prošlo nekoliko godina postali su prijatelji, i to najbolji. Kada je 1996. godine film o ovoj borbi "Kada smo bili kraljevi" dobio Oskara, upravo je Forman pomogao Aliju da dođe na binu, pošto je legendarnom bokseru Parkinsonova bolest toliko narušila zravlje da je jedva hodao.

"Borili smo se 1975. godine, što je bilo davno. Nakon 1981. godine postali smo najbolji prijatelji. Od 1984. smo se voljeli, nisam ni sa kim tako blizak kao sa Muhamedom Alijem. Te 1981. godine novinar je došao na moj ranč i pitao me: 'Šta se desilo u Africi, Džordže?' Morao sam da ga pogledam u oči i kažem: 'Izgubio sam, pobijedio me je.' Prije toga mi je na pameti bila samo osveta i mržnja, ali od tada mi je sve bilo jasno. Neću nikada dobiti taj meč i moram da se pomirim sa tim", ispričao je Džordž Forman.