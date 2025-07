Milionski transfer u rukometu: Samo je Nikola Karabatić plaćen više od Hrvata - i to duplo

Ivan Martinović je otišao u Vesprem u milionskom transferu, ali Nikolu Karabatića vrlo vjerovatno nikada niko neće nadmašiti.

Kapiten reprezentacije Hrvatske Ivan Martinović je završio istorijski transfer. On je iz njemačkog Rajn-Nekar-Levena prešao u mađarski Vesprem za 1.000.000 evra. ali to nije sve. Vesprem će uz to za Martinovića u Njemačku poslati i dva rukometaša.