"Nisam primijetio da su Hrvati sišli sa postolja": Koturović progovorio o haosu u Atini i šokantom potezu

Reprezentacija Jugoslavije osvojila je prvu zlatnu medalju poslije sankcija na Evropskom prvenstvu 1995. godine u Atini. Pobijedila je Litvaniju u finalu, a jedan detalj obilježio je dodjelu nagrada. Bio je to momenat kada su Hrvati sišli sa postolja i šokirali sve. Od tada nisu osvojili nijedno odličje... Dejan Koturović je bio dio tima koji je osvojio zlato i otkrio je da nije vidio šta su hrvatski košarkaši uradili.

"Kad smo se penjali na to postolje, tek kasnije sam čuo da su Hrvati sišli sa postolja. Bio sam obuzet euforijom. Nisam registrovao kada su sišli sa postolja. Oni bronza, Litvanija srebro i mi zlato. Kada smo se mi penjali, oni su sišli, nisam primijetio, tek poslije su mi rekli. Kada sam vidio da se nešto tu dešava, dok sam se snašao. Jer ono, slaviš i boli te uvo za sve", ispričao je Koturović u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića.

Taj potez hrvatskih košarkaša privukao je ogromnu pažnju i izazvao razne komentare. I 30 godina kasnije se priča o potezu koji je po mnogima obrukao hrvatsku košarku.

"Sale Đorđević je bio vođa"

Prisjetio se Koturović i nekih detalja iz reprezentacije Jugoslavije iz tog perioda.

"Pucali smo od Grčke, Fasulas nam je baš zadavao muke, jedan od. Izmjenjaše se na njemu i Divac i Savić i Rebrača. I u jednom trenutku u drugom poluvremenu, Duda se sjeća da sam ga 'stavljao u džep'. Gleda me, da li da proba da ga ja zaustavim, gleda mene, gleda klupu. Umjesto da istrčim sam, bez pitanja na klupu za izmjene. Vjerovatno, da se ne foliram sada, nisam imao dovoljno herca to da uradim. Treba ispoštovati trenera, daleko sam ja od zvijezde u timu tada. Zapamtio sam taj pogled. Nije me ubacio, nije našao rješenje za Fasulasa, izgubili smo tu utakmicu, ali smo poslije osvojili prvenstvo", rekao je Dejan.

Potom je pohvalio pojedine saigrače. U prvi plan je stavio Aleksandra Đorđevića.

"Bila je dobra energija u timu, sportske veličine su tu bile. Sale Đorđević kao neki vođa, igrač u usponu, Danilović, Bodiroga koji je bio u razvoju da za koju godinu postane vođa što mu je i uspjelo. Divac, Paspalj. Teško je tu moglo da se igra, ja sam bio tada perspektivan i dobar centar. Šest godina sam ostao u Subotici, možda je trebalo koju godinu ranije da dođem, makar i u Zvezdu", zaključio je Koturović.

