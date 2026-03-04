Luka Dončić ljut na konferenciji za medije: "Hoćete li me to pitati svako veče?"

Slovenački košarkaš Luka Dončić nije bio zadovoljan jednim od pitanja na konferenciji za medije.

Reprezentativac Slovenije Luka Dončić (27) i Lejkersi igraju sve bolje. Popularni Jezeraši vezali su tri pobjede, pošto su bili bolji od Golden Stejta, Sakramenta i potom od Nju Orleansa (110:101). Ipak, jedan od najboljih poentera NBA lige nije mogao da slavi rezultat svog tima, pošto ga je na konferenciji za medije naljutilo jedno pitanje, a ono je bilo vezano za hemiju u timu.

Lejkersi tokom sezone biju veliku bitnu sa povredama. Tako su se na terenu vrlo retko zajedno nalazili Luka Dončić, Ostin Rivs i Lebroj Džejms. Baš to pitanje naljutilo je Luku: "Postavićete mi to pitanje svako veče? Pa, kao što svi vide, pobijedili smo tri utakmice zaredom. Od Ol-star pauze igramo zajedno i hemija će se graditi svakog dana i svake utakmice", rekao je Slovenac.

Nastavio je Dončić u nešto mirnijem ritmu i otkrio kako je ekipa i pored toga što je gubila, uspjela da preokrene i pobijedi. "Samo naš fokus. Oni su napravili seriju, ali ostalo je još dosta vremena. Govorili smo da ima vremena i naša serija od 12:0 je bila odlična."

"Veoma je ohrabrujuće. Odgovorili smo na pravi način. Ponekad pobijediš i kada ne igraš dobro - to rade velike ekipe. Mislim da smo u ovom meču to bili. Nije bila naša najbolja utakmica, ali smo uspijeli da pobijedimo."

Ipak, pred Lejkersima je težak zadatak, ulaze u period kada igraju šest od osam utakmica protiv timova ispred njih na tabeli, pet protiv ekipa sa Zapada, a Hjustona, Minesote i Denvera zauzimaju redom treće, četvrto i peto mjesto. Prema tome, niz od tri pobjede mogao bi da pomogne timu Džej-Džej Redika.

"Možda je pravi trenutak, možda nije. Samo moramo da pristupimo svakoj utakmici sa istim mentalitetom. Svaki od tih timova ima dobre igrače i pobjeđuje. Moramo ići utakmicu po utakmicu i pokušati da pobijedimo svaku", zaključio je Dončić.

