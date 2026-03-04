Novi ugovor za 30. rođendan: Zrinjski produžio saradnju sa defanzivcem

Mostarski Zrinjski "čestitao" je novim dvogodišnjim ugovorom 30. rođendan svom fudbaleru.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Zrinjski iz Mostara potvrdo je u srijedu da je Petar Mamić produžio svoju vjernost klubu potpisavši novi ugovor koji će ga za "plemiće" vezati do ljeta 2028. godine.

Defanzivac koji će u petak proslaviti svoj 30. rođendan, dres s lentom obukao je u ljetnom prelaznom roku 2024. godine tako da je već u prvoj sezoni sa Zrinjskim osvojio titulu prvaka i Superkup, dok je u aktualnoj sezoni, u kojoj su prvi put u istoriji izborili evropsko proljeće, jedan od najstandardniji igrača u ekipi Igora Štimca.

"Petre, čestitamo! Želimo ti još puno pobjeda, uspjeha i trofeja u dresu s lentom", saopšteno je iz mostarskog kluba, kojeg u četvrtak od 20 časova očekuje prva četvrtfinalna utakmicu Kupa Bosne i Hercegovine protiv GOŠK-a u Gabeli.