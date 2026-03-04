Igor Štimac pred Kup BiH: Dobio sam novu disciplinsku prijavu od FS BiH, očito, nekima kvarim planove

Trener Zrinjskog Igor Štimac dobio je novu prijavu Disciplinske komisije Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nakon izjave o sumnjama u regularnost utakmice između Sloge i Borca.

Šef struke mostarskog Zrinjskog Igor Štimac je na konferenciji za medije povodom sutrašnje utakmice četvrtfinala Kupa BiH protiv GOŠK-a u Gabeli (20.00) otkrio da je dobio novu prijavu Disciplinske komisije FS BiH zbog izjave u kojoj je komentarisao događaje u bh. fudbalu.

Štimac je rekao da je još pod snažnim utiskom utakmice na "Grbavici, te još jednom istakao odličnu atmosferu, korektnost navijača i reakciju publike koja je aplauzima nagradila igrače Zrinjskog. Ipak, kako kaže, dobro raspoloženje pokvarila mu je nova prijava Disciplinske komisije FS BiH.

"Umjesto da se bave regularnošću takmičenja i provjeravanjem nekih situacija koje izazivaju sumnju u javnosti, oni uporno šalju prijave, jer očito moj dolazak ovdje nekima kvari planove. Oni će se prepoznati", rekao je Štimac.

Podsjetimo, nakon utakmice Sloge i Borca u Doboju, Štimac je u svojoj izjavi kritikovao stanje u Premijer ligi BiH i aludirao na sastanke izvan terena te promjene u klubovima koje, kako je naveo, izazivaju sumnju u regularnost takmičenja.

"Ne znam što od koga očekivati u ovoj ligi. Koliko god sam uoči utakmice protiv Kristal Palasa bio sretan što na visokom nivou predstavljamo klub, grad i Bosnu i Hercegovinu u cjelini, drugi su se bavili sastancima u uredima i mijenjali trenera koji se nije želio 'sklanjati'", rekao je tada Štimac.

Dodao je da su, prema njegovim riječima, neke glasine počele dobijati potvrdu.

"Ulične priče počele su dobijati potvrdu pa smo tako u petak svjedočili utakmici u kojoj je šest igrača jedne vrlo dobre ekipe neobjašnjivo izostavljeno iz kadra. Evidentno je što se radi, ali mi ćemo protiv svih tih anomalija ostati dosljedni sebi", poručio je tada trener Zrinjskog.

Istakao je da je ponovio samo ono što je već bilo objavljeno.

"Radi se o jednoj benignoj izjavi vezanoj za susret Sloge i Borca, o kojem su već danima pisali brojni mediji i spominjali određene sumnje. Ja sam samo ponovio ono što je već bilo objavljeno. Sada se ja trebam oglasiti, a ne oni koji su učestvovali u tim događajima. To je pomalo degutantno", rekao je na današnjoj konferenciji, prenosi "Bljesak info".

Govoreći o utakmici koja slijedi u četvrtak, Štimac je naglasio da Zrinjski mora ozbiljno pristupiti susretu s Goškom uz poštovanje protivnika, koji je, kako je istakao, pokazao kvalitet u svojim nastupima.

Najavio je da će priliku dobiti igrači koji su do sada imali manju minutažu kako bi pokazali svoje kvalitete i izborili se za mjesto u prvom sastavu. Naglasio je kako Zrinjski ove sezone igra na tri fronta - u prvenstvu, Kupu i Superkupu - ali da u svlačionici razmišljaju isključivo o sljedećoj utakmici i idu korak po korak.

