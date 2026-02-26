UŽIVO, KRISTAL PALAS – ZRINJSKI: Prekid koban za Mostarce, Englezi vode u Londonu!

U Londonu se igra revanš utakmica baraža za osminu finala Konferencijske lige. Ispratite je uz MONDO!
Kristal Palas ili Zrinjski – odluka o tome ko će se naći u osmini finala Konferencijske lige pašće večeras (21.00) u Londonu na Selharst Parku!
U Mostaru, prije sedam dana, bilo je 1:1, a ukoliko "plemići" iz ovog dvomeča izađu kao pobjednici, ponoviće uspjeh fudbalera Borca, koji su se prošle godine našli među 16 najboljih.
Ostanite uz MONDO i ispratite uživo meč iz glavnog grada Engleske!
67' - Izmjena u Zrinjskom
Prvi promjenu pravi Štimac, Šakota je u igri umjesto Ćužea.
66' - Žuti karton za Mikića
Još pola sata...
Toliko je vremena ostalo Zrinjskom da pokuša da nadoknadi zaostatak i vrati se u meč te pokuša da izbori osminu finala Konferencijske lige.
56' - Izmjena u Kristal Palasu
Vortona, asistenta kod gola, mijenja Vil Hjuz.
53' - Dobar napad Zrinjskog!
Dobro su sada napadali gosti, Vranjković je centrirao sa desne strane, ali Mikić nije uspio da spusti loptu onako kako je želio.
49' - "Požutio" je Vorton
Faulirao je Dujmovića Vorton i našao se u bilježnici Luisa Godinja.
Treći igrač sa javnom opomenom u Kristal Palasu.
46' - Nastavljen je meč
Počelo je drugo poluvrijeme u Londonu.
Kraj prvog dijela
Završeno je prvih 45 minuta, Kristal Palas - Zrinjski 1:0.
Londonski tim u ovom trenutku ima rezultat koji ga vodi u osminu finala Konferencijske lige.
45+2' - Žuti karton za Abramovića
Dva minuta nadoknade
Još 120 sekundi u prvom dijelu.
41' - Veoma loš udarac Mikića
Imao je Zrinjski situaciju tri na tri, Mikić se namjestio na udarac na lijevoj strani, sa ivice šesnaesterca. Veoma loše je šutirao, mada se stiče utisak i da je na suprotnoj stativi mogao da proigra Abramovića, koji je bio u boljoj poziciji.
Pogledajte vodeći gol Kristal Palasa
36' - GOOOL!
1:0 za Kristal Palas, pogodio je Lakroa!
Odličan centaršut je uputio Vorton, a Lakroa izmakao pažnji odbrane Zrinjskog i sa 3-4 metra glavom poslao loptu u mrežu.Izvor: Vince Mignott / DeFodi Images / Profimedia
35' - Evo prvog žutog kartona i za Zrinjski
Đurasek je faulirao Gesana koji je bio u prodoru.
30' - Drugi žuti karton za domaće
Sada je zapisan Strand Larsen. Bio je neoprezan Norvežanin, visoko je podigao nogu u duelu sa Savićem.
23' - Kamada izblokiran!
Ponovo je bilo gužve pred gostujućim golom, ali je ovog puta odbrambena linija Mostaraca izblokirala Kamadu.
Odlično djeluje blok gostiju u ranoj fazi ove utakmice!
15' - Mnogo sreće za Zrinjski!
Vorton je bez gledanja centrirao prema Gesanu koji je šutirao glavom, a lopta se od glave Barišića odbila u korner. Imali su sreće Mostarci u ovoj situaciji.
12' - Evo prvog žutog kartona
Kanvo je faulirao Abramovića i zaradio javnu opomenu.
6' - Izblokiran Strand Larsen
Norveški internacionalac je šutirao sa distance, ali je Dujmović bio dobro postavljen. Uspio je da izblokira taj udarac, pa nije bilo opasnosti po gol Karačića.
4' - Miran početak utakmice
Traje početno ispitivanje snaga u Londonu.
Meč je počeo!
Prvi napad na utakmici ima Zrinjski.
Zrinjski igra 95. meč u Evropi!
Do sada je mostarski klub ostvario 34 pobjede, 23 remija i 37 poraza. Postigao je pritom 121 i primio 133 gola.
Očekivanja Štimca pred londonski susret
"Vidjećemo u kakvom stanju je Palas i sa kakvim će alatom krenuti na nas. Međutim, jasno je da im u Mostaru sve nije išlo kako su željeli, s obzirom da su izveli najjaču ekipu i željeli da riješe sve u toj prvoj utakmici. Mi ćemo dati sve od sebe, imamo viziju, pokazali smo da možemo. Nakon ponovnog gledanja prve utakmice još smo jednom vidjeli da smo imali jako izgledne šanse za pobjedu, a siguran sam da će se pokoja prilika ukazati i u Londonu."
Za koga se odlučio Igor Štimac?
ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Barišić, Dujmović, Mamić, Đurasek, Savić, Abramović, Ivančić, Mikić, Ćuže.Izvor: Max Maiwald / DeFodi Images / Profimedia
Evo koga na teren šalje Oliver Glazner!
KRISTAL PALAS: Henderson, Ričards, Lakroa, Kanvo, Munjoz, Vorton, Kamada, Mičel, Sar, Strand Larsen, Gesan.Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia
Fotografije sa meča u Mostaru
UŽIVO, KRISTAL PALAS – ZRINJSKI: Prekid koban za Mostarce, Englezi vode u Londonu!
Ko sudi?
Postava arbitara dolazi iz Portugala, a predvodi je Luis Godinjo.
Pomagaće mu Pedro Almeida i Rui Tekšeira, dok su u VAR sobi Andre Narsiso i Bruno Esteveš.
Šta dalje?
Ko bude uspješniji večeras, igraće u osmini finala protiv Majnca ili AEK-a iz Larnake.
Prvi meč zakazan je za 12. mart, dok je revanš sedam dana kasnije.
Žrijeb će biti obavljen sutra u Nionu, sjedištu Evropske fudbalske federacije.
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice, koja počinje u 21.00 čas!