UŽIVO, KRISTAL PALAS – ZRINJSKI: Prekid koban za Mostarce, Englezi vode u Londonu!

U Londonu se igra revanš utakmica baraža za osminu finala Konferencijske lige. Ispratite je uz MONDO!

Kristal Palas ili Zrinjski – odluka o tome ko će se naći u osmini finala Konferencijske lige pašće večeras (21.00) u Londonu na Selharst Parku!

U Mostaru, prije sedam dana, bilo je 1:1, a ukoliko "plemići" iz ovog dvomeča izađu kao pobjednici, ponoviće uspjeh fudbalera Borca, koji su se prošle godine našli među 16 najboljih.

Ostanite uz MONDO i ispratite uživo meč iz glavnog grada Engleske!