Duel Zrinjskog i Kristal Palasa peti najgledaniji u plej-ofu Konferencijske lige!

Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog napravili su veliki uspjeh i prilično iznenađenje odigravši 1:1 sa osvajačem FA kupa, ekipom Kristal Palasa u prvoj utakmici baraža za osminu finala Konferencijske lige.

Nakon ovog remija "plemići" su poručili da na Selharst Parku u Londonu idu sljedećeg četvrtka kako bi pokušali da pobijede i da prođu dalje.

Bez obzira na ishod ovog duela nema sumnje da je Zrinjski napravio pravu malu senzaciju u mostarskom duelu protiv engleskog premijerligaša.

Privilegiju da sjajan duel Zrinjskog i Kristal palasa imala su 7.152 gledaoca, što je peta najveće posjeta u mečevima plej-ofa Konferencijske lige igranim u četvrtak.

Najviše gledalaca bilo je na duelu Jagjelonije i Fiorentine. Utakmicu na stadionu Miejski u bijalistoku uživo je posmatralo 18.531 gledalac.

Duel jermenske Noe i holandskog AZ-a gledalo je 13.040 gledalaca, a ispred duela u mostaru su i okršaj Omonije i Rijeke sa 8.990 gledalaca, te Sigme i lozane koji je pratilo 7.467 gledalaca.

Okršaj Kupsa i Lega iz Poznjana u Finskoj je posmatralo 3.756 gledalaca, a duel Škendije i Samsunspora igrao se pred 3.507 gledalaca.

Najmanje posjetilaca na tribinama, očekivano, bio je na dulu kosovske Drite i Celja – 1.923 gledaoca.