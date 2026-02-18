Zrinjski igra najveću evropsku utakmicu ikad: "Ostavićemo srce i dušu na terenu!"

"Plemići" u četvrtak izlaze na megdan Kristal Palasu (18.45).

Fudbaleri Zrinjskog u četvrtak uveče (18.45) igraju najveću evropsku utakmicu u dosadašnjoj klupskoj istoriji!

Mostarci će pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Kristal Palasom, u prvom meču baraža za osminu finala Konferencijske lige.

"Čast nam je da ugostimo ovakvog protivnika, iz najjače lige svijeta i što imamo priliku, ukoliko nam je daju, da uživamo u fudbalu. Bez obzira na lošu vremensku prognozu i sve što najavljuju za sutra pored ovog sunčanog dana, mi ćemo dati sve od sebe. Sigurno je da mojim igračima ne treba poseban motivacijski govor kad su evropske utakmice u pitanju. To su mnogo puta pokazali ove godine. Ostavićemo srce i dušu na terenu, to će biti zahtjev prema mojim igračima", rekao je trener Zrinjskog Igor Štimac na početku konferencije za novinare.

U danima prije utakmice, aktuelni šampion BiH pojačao je defanzivnu liniju dovođenjem bivšeg prvotimca Tuzla sitija Kobija Morisa.

"Razmatrali smo situaciju u kojoj smo se našli, odnosno prolongiranje povratka Slobodana Jakovljevića u trenažni proces. Obnovljena povreda jasno nam je sugerisala kako moramo da razmišljamo o pojačanju na toj poziciji. Došla je prilika da možemo da 'zgrabimo' Kobija, koji je skoro pa naš dečko. Sve zna, jezik izvrsno govori, vrlo brzo će se adaptirati i očekujem uskoro kroz trenažni proces da se uključi u sve ono što će Zrinjskom biti potrebno na toj poziciji. Mi imamo na tom mjestu nekoliko veterana koje držimo, koje pokušavamo da doziramo u onoj mjeri koja je potrebna da oni traju jer su veoma bitan dio šampionskih godina Zrinjskog. Međutim, isto tako moramo da se osiguramo jer smo svjesni da su povrede tu. Ne možemo da ih zaobiđemo, do njih dolazi kod intenzivnih napora. Moramo da imamo pokrivenost na svim pozicijama i mislim da ćemo sa Kobijem to i dobiti", istakao je Štimac, osvrnuvši se na stanje u igračkom kadru.

"Malo smo žalosni jer smo Nalića praktično izgubili za početak ove utakmice zbog viroze i groznice pred utakmicu u Banjaluci i trošenja na tom meču. Moramo da budemo oprezni jer je već nekoliko dana van trenažnog procesa, ali vidjećemo nakon današnjeg treninga da li ćemo moći da ga koristimo bar sa klupe, u posljednjih pola sata."

Kakav Zrinjski navijači mogu da očekuju?

"Sa protivnicima igraš onoliko koliko ti dozvole, kad su u pitanju velike ekipe, sa izrazitim individualnim kvalitetom. Jedna stvar je naša želja, ali ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati na terenu. Mi imamo kristalno jasno izrađen plan kako želimo da uđemo u utakmicu, kako želimo da usmjerimo utakmicu i toga ćemo se držati. Naravno, bićemo u stanju da se prilagodimo ako uvidimo da nam prvi plan ne funkcioniše, da zaokrenemo priču i igramo sa jednim gustim blokom kojim ćemo onemogućiti ono u čemu su oni najkvalitetniji. To su ta povezana kretanja kojima vrlo lako probijaju protivničke linije i stvaraju puno šansi", rekao je Štimac, dodavši:

"Treba imati na umu da je Kristal Palas, bez obzira na neuvjerljive rezultate u posljednjih 13-14 utakmica i dosta primljenih golova, izdominirao gotovo svaku utakmicu u Premijer ligi, gotovo svakog protivnika. Kreirali su mnogo više šansi, jednostavnošću i lakoćom dolazili su do protivničkog gola, ali im rezultati nisu išli u prilog. Isto tako su, u rijetkim situacijama, kad im protivnik priđe primali golove. Mi vidimo svoju šansu, živimo za nju, vjerujemo u nju, ali prije svega želimo da predstavimo bh. fudbal na kvalitetan način, naš HŠK Zrinjski isto tako. Takođe, želimo da naši momci steknu dodatno iskustvo kroz ove dvije utakmice koje nas čekaju i obogate karijeru svojim nastupima."

Na kraju, strateg "plemića" istakao je da ne razmišlja previše o rezultatu sutrašnjeg meča. Važnije su, kaže, neke druge stvari.

"Želim da ekipa pokaže stabilnost, zrelost i dobru igru pred svojim navijačima. Želja mi je da svi navijači koji sutra dođu da bodre Zrinjski budu zadovoljni onim što smo pokazali. Ne želim da se igrači opterećuju rezultatom. Premašili smo evropske ciljeve ove godine, nismo se naravno pomirili da je ovdje kraj, da se razumijemo, ali gledamo i na ono što nas čeka kasnije, kakvi su prioriteti i kakve napore imamo. Mnogo puta sam naglasio kako moramo da budemo pametni, mudri, skromni i ponizni u svemu što radimo i ponoviću, sutra ćemo ostaviti srce i dušu na terenu, pa šta Bog da", zaključio je nekadašnji hrvatski reprezentativac.

Revanš u Engleskoj igra se 26. februara, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u osmini finala ukrstiti koplja sa Majncom ili AEK-om iz Larnake.

