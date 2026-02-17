logo
Litvanac dijeli pravdu na meču Zrinjski – Kristal Palas: Sudio istorijsku utakmicu Borca u Evropi!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Manfredas Lukjančukas delegiran je za duel Zrinjskog i Kristal Palasa. Navijači Borca ga se sjećaju sa meča sa Olimpijom, poslije kojeg su crveno-plavi izborili nastup u osmini finala Konferencijske lige.

Ko sudi utakmicu Zrinjski Kristal Palas Izvor: Gonzales Photo/Tobias Jorgensen / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Zrinjskog i Kristal Palasa boriće se za mjesto u osmini finala Konferencijske lige. Prva utakmica igra se u četvrtak (18.45) u Mostaru, a UEFA je odredila da pravdu na ovom susretu dijeli Litvanac Manfredas Lukjančukas.

Ovaj arbitar rođen je u novembru 1991. godine u Viljnusu, a u tekućoj takmičarskoj godini odsudio je 6 utakmica u ino-takmičenjima. Tri puta se našao na centru u Ligi Evrope (Malme – Ludogorec, Lion – Bazel, Rendžers – Ludogorec) te po jednom u Ligi šampiona (Pafos – Bajern), Konferencijskoj ligi (AEK Larnaka – Škendija) kao i kvalifikacija za treće evro-takmičenje po jačini (Rapid Beč – Đer).

Bio je izuzetno aktivan na inostranoj sceni i prošle sezone, a sudio je, između ostalog, i meč Olimpija – Borac, 20. februara prošle godine, nakon kojeg su crveno-plavi izborili osminu finala Konferencijske lige.

Banjalučani su u Ljubljanu otputovali uz gol prednosti iz prve utakmice, da bi u glavnom gradu Slovenije uspjeli da ostvare povoljan rezultat, remi bez pogodaka, i zakažu dvomeč sa bečkim Rapidom.

Lukjančukas je, inače, u litvanskoj ligi debitovao 2017. godine, a od tada pa do danas odradio je 143 utakmice u tamošnjem elitnom takmičenju.

(mondio.ba)

Tagovi

HŠK Zrinjski Kristal Palas fudbal Konferencijska liga

