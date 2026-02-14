Štimac nakon debakla u duelu sa Borcem: "Nismo zaslužili ništa iz ove utakmice!"

Igor Štimac je čestitao Borcu na pobjedi i analizirao učinak svog tima u porazu (3:0).

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Trener Zrinjskog Igor Štimac bio je vidno razočaran ishodom derbija protiv Borca u Banjaluci. Njegova ekipa doživjela je težak poraz, rezultatom 3:0, poslije čega su crveno-plavi odmakli u borbi za titulu na četiri boda.

"Desio nam se mali šok na početku drugog poluvremena sa tim golom. Onda dobra reakcija, postigli smo gol, ali kao da nas je ta odluka poslije VAR-a sasjekla. Kao da smo jednostavno sagnuli glavu i izgubili konce i ideju u igri koju je trebalo da provodimo. Međutim, nisam zadovoljan ni sa prvim poluvremenom, da budem iskren jer kontrolisati utakmicu u defanzivnom dijelu je jedno, a biti učinkovit prema naprijed nešto sasvim drugo. Nismo bili dovoljno pokretljivi, nismo imali osnovnu ideju koju sprovodimo stalno, a to je kako doći protivniku iza leđa kvalitetom, brzinom i dobrom okomitom loptom. Pogotovo smo danas zakazali u tom jednostavnom pasu koji smo prečesto davali protivniku u noge i tu su nam se stvorili svi problemi. Rekao bih da smo sebi zakomplikovali život danas i nismo zaslužili ništa iz ove utakmice. Treba Borcu čestitati na zasluženoj pobjedi, dići glavu i okrenuti se četvrtku (duel sa Kristal Palasom u plej-inu Konferencijske lige, op.a.)", istakao je Štimac ispred kamera TV Arena sport.

Mostarci su napravili mnogo grešaka na svojoj polovini, što ih je na kraju i koštalo pozitivnog rezultata.

"Teško je objasniti, analiziraćemo utakmicu, pa ćemo vidjeti gdje su razlozi tih problema. Uopšteno, mislim da je danas nastao problem zbog previše dodira na loptuu situacijama kad to ne treba da se radi, u vođenju lopte pretjerano dugo i zadržavanju te iste lopte. Potrebno je više kretanja, potreban je brži protok lopte i dolazak naprijed."

Borac je u decembru imao plus 6 u odnosu na Zrinjski, ta razika je nakon prošlog kola pala na samo jedan bod, a sada je banjalučki tim ponovo četiri koraka ispred najvećeg rivala u posljednjih nekoliko godina.

"Tek je počelo, a već se razlika smanjuje ili povećava. Biće toga još, teško je prvenstvo, svako gostovanje je teško. Još je puno bodova, ali ganjaćemo se još", zaključio je Štimac, čiji izabranici će prvi meč protiv Kristal Palasa odigrati pred domaćom publikom, sa početkom u 18.45 časova.

Revanš je zakazan za 26. februar, a bolji iz ovog dvomeča steći će pravo nastupa u osmini finala Konferencijske lige.

