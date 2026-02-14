"Čestitam momcima, odigrali su sjajnu utakmicu!" Marinović prezadovoljan: Pokazali su da mogu da se nose sa pritiskom!

Trener Borca iznio je utiske nakon ubjedljivog trijumfa (3:0) nad Zrinjskim.

Fudbaleri Borca ubjedljivo su porazili ekipu Zrinjskog (3:0) u derbiju 21. kola Premijer lige BiH i odmakli večerašnjem rivalu na četiri boda u borbi za titulu (Borac 47, Zrinjski 43).

"Čestitaću svojim igračima koji su danas zaista odigrali jednu sjajnu utakmicu. Možda u tom prvom poluvremenu nije bilo kao u drugom, iako smo i tu imali dvije-tri situacije, gdje nam je falio precizniji pas da dođemo do neke izgledne situacije. Drugo poluvrijeme smo odigrali jako dobro, postigli tri gola, nismo dozvolili Zrinjskom da nam napravi nešto tokom čitave utkamice. Možda su imali tu jednu situaciju, ali sve u svemu, jedna odlična utakmica. Na kraju, naravno, moram da pohvalim i navijače koji su nas nosili i ambijent na stadionu i tribinama. Sasvim zaslužena pobjeda", rekao je trener Borca Vinko Marinović na početku razgovora za TV Arena sport nakon meča.

U decembru, kad je Borac bio na +6, Zrinjski je slavio u Banjaluci nakon međusobnog duela, da bi prednost u korist Borca iznosila samo jedan bod nakon remija sa Veležom (0:0) te trijumfa Zrinjskog nad Slogom Meridian (1:0). Našao se banjalučki tim pod pritiskom, ali je uspio da se izbori sa imperativom.

"Mi smo i na pripremama dobro radili, odigrali jako dobre i kvalitetne utakmice. U tom prvom kolu nam je falila realizacija, ali mislim da je poslije današnjeg prvog gola sve bilo drugačije, došli smo do tog samopouzdanja, do igre. Momci zaista dobro rade i treniraju, a to smo danas i naplatili. Pokazali su da mogu da se nose sa pritiskom koji su imali jer moram da kažem da je Zrinjski jako dobra i organizovana ekipa i ne dozvoljava rivalu da napravi puno šansi."

Treći pogodak na večerašnjem meču, u nadoknadi drugog dijela, postigao je mladi Matej Deket, koji će u oktobru proslaviti tek 17. rođendan.

"Jako mi je drago zbog njega, kad vam igrač sa 16 godina postigne gol, pogotovo u derbiju, to je sigurno za njega veliki podsticaj i pokazatelj da je pred njim velika karijera. Na njemu je da radi i nadam se da će se to u budućnosti i dogoditi", zaključio je Marinović.

