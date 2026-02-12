logo
Irfan Peljto dijeli pravdu na derbiju u Banjaluci

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Sarajlija Irfan Peljto biće glavni sudija subotnjeg derbija između Borca i Zrinjskog na banjalučkom Gradskom stadionu.

Irfan Peljto Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Sarajevski sudija Irfan Peljto delegiran je za derbi susret 21. kola Premijer lige BiH između Borca i Zrinjskog, koji se igra u subotu u Banjaluci s početkom u 16 časova.

Fudbalski savez BiH odredio je danas prema pravilu, arbitre za utakmice predstojećeg kola, a odlučeno je da Peljto bude taj koji će predvoditi igrače mostarskog i banjalučkog premijerligaša ka centru.

U radu će mu pomagati Senad Ibrišimbegović iz Travnika i Amer Macić iz Mostara, četvrti sudija je Sabrija Topalović iz Zenice, dok će u VAR sobi biti Nihad Ljajić i Amir Kadić, obojica iz Sarajeva.

Utakmica u Banjaluci počinje u 16.00 časova, a Borac je dočekuje kao prvoplasirani tim prvenstva sa bodom prednosti ispred drugoplasiranih "plemića".

(MONDO)

