Derbi 20. kola Premijer lige BiH igra se na Areni "Rođeni".
Najinteresantnija utakmica 20. kola Premijer lige BiH igra se ove subote u Vrapčićima, gdje se od 18.00 časova sastaju Velež i Borac.
Crveno-plavi su u nastavak sezone, koji je počeo juče, ušli uz tri boda prednosti u odnosu na Zrinjski. Izabranici Igora Štimca su, međutim, u petak uveče trijumfovali pred domaćom publikom nad Slogom Meridian (1:0). Tako su se "poravnali" sa Banjalučanima, koji su pod imperativom ukoliko žele da zadrže prednost pred domaći susret sa Zrinjskim sljedećeg vikenda.
40' - Gužva pred golom Borca!
Izveo je Vehahović korner za Velež, četvrti u dosadašnjem toku meča. Stvorila se gužva ispred gola Jurkasa, ali je mladi golman, koji danas nosi kapitensku traku, uspio da stigne do lopte.
38' - Šarić preko gola!
Bio je Šarić na lijevoj strani, uputio udarac, ali je šutirao visoko preko prečke. U međuvremenu, "požutio" je pomoćni trener Veleža Velibor Pudar.
30' - Žuti karton za Malbašića
Zapisan je sada Stojan Malbašić, službeni predstavnik Borca, zbog jednog prigovora arbitrima.
28' - Izbacuje Paskval!
Prva opasnija prijetnja Veleža, uputili su domaći jedan lob udarac prema golu već savladanog Jurkasa, ali je blizu gol-linije odlično intervenisao Paskval, novajlija u Borčevom taboru.
21' - Karić spašava Velež!
Golman Veleža sada je spasio svoj tim!
Kontrolisao je loptu Jojić, da bi u nastavku akcije stigla do Savića koji je šutirao iz neposredne blizine, ali je "jedinica" domaćih zaustavila taj šut.
16' - Slab udarac Juričića
Centrirao je Savić sa lijeve strane, poslije kojeg je Juričić uputio slab udarac glavom.
15' - "Požutio" je i Babić
Prvi žuti karton i za "rođene", dobio ga je Babić poslije jednog duela sa Ererom.
14' - Žuti karton za Ereru
Faulirao je lijevi bek Borca Milaka, koji je bio u prodoru i našao se u bilježnici sudije Ljajića. Prva javna opomena na ovoj utakmici.
11' Karić interveniše!
Dobar kontranapad Borca, Savić je prošao po lijevoj strani i htio da uposli Hiroša, ali je golman Veleža dobro pratio tu situaciju i stigao do lopte.
4' - Hiroš pored gola!
Imao je Hiroš dovoljno vremena da se namjesti na udarac van 16 metara, šutirao je, ali je lopta prošla tik pored lijeve stative domaćeg gola.
1' - Počela je utakmica!
Izlaze igrači
Meč u Vrapčićima uskoro počinje, igrači predvođeni sudijom Nihadom Ljajićem (Sarajevo) izlaze na teren.
Tradicija nije na strani Borca
U dosadašnjih 20 utakmica u Vrapčićima Borac je samo jednom pobijedio:
Prva postava Veleža!
VELEŽ: Karić, Šerbečić, Abdulah, Kuzmanović, Hrkać, Vehabović, Šarić, Pidro, Mešić, Babić, Milak.
Startnih 11 Borca!
BORAC: Jurkas, Jakšić, Karolina, Paskval, Erera, Jojić, Skorup, Hiroš, Hrelja, Savić, Juričić.
Čemu se nada Rahimić?
"Analizirali smo igru ekipe Borca, znamo odakle nam prijeti najveća opasnost i svakako da zaslužuju veliki respekt. Kada se vratim na posljednju utakmicu koju smo odigrali u Banjaluci gdje smo taktički odigrali na vrhunskom nivou, ja iskreno vjerujem da i sutra možemo odgovoriti na sve zadatke koje utakmica nosi. Istina je da sam dosta vremena proveo analizirajući ekipu Borca, prikupio sam dosta informacija o našem sutrašnjem protivniku, i znam sve o svakom igraču pojedinačno, njihove jače i slabije strane. Imam nekoliko varijanti vezano za sutrašnju utakmicu, ali za detalje ću se svakako odlučiti u toku sutrašnjeg dana. Ono što mi je važno da imam veliko povjerenje u svoje igrače da jako dobro rade, i da uz potrebnu disciplinu možemo nastaviti tamo gdje smo stali", istakao je na jučerašnjem obraćanju predstavnicima medija strateg Veleža Ibro Rahimić.Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
Očekivanja iz Borca
"Čeka nas zahtjevna utakmica na otvaranju drugog dijela prvenstva. Radi se o protivniku koji je jako dobro organizovan, ima kvalitet i naravno da smo svjesni toga. Međutim, ono što mi želimo je da fokus bude na nama, našoj igri i načinu na koji ćemo to izvesti na terenu. Očekujem tešku utakmicu, ali vjerujem da ćemo odigrati dobro, polusezonu otvoriti na najbolji mogući način i zadržati prednost ispred Zrinjskog koju imamo iz prvog dijela i da naredno kolo dočekamo u što boljem raspoloženju", rekao je pred meč u Vrapčićima trener Borca Vinko Marinović.Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević
DOBRO DOŠLI!
