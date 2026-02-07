Derbi 20. kola Premijer lige BiH igra se na Areni "Rođeni".

Najinteresantnija utakmica 20. kola Premijer lige BiH igra se ove subote u Vrapčićima, gdje se od 18.00 časova sastaju Velež i Borac.

Crveno-plavi su u nastavak sezone, koji je počeo juče, ušli uz tri boda prednosti u odnosu na Zrinjski. Izabranici Igora Štimca su, međutim, u petak uveče trijumfovali pred domaćom publikom nad Slogom Meridian (1:0). Tako su se "poravnali" sa Banjalučanima, koji su pod imperativom ukoliko žele da zadrže prednost pred domaći susret sa Zrinjskim sljedećeg vikenda.

