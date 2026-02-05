Tradicija koja poziva na oprez u Borcu: Crveno-plavi samo jednom slavili u Vrapčićima - i to službenim rezultatom!

Borac je do sada 20 puta odmjerio snage sa Veležom u Vrapčićima, ali je upisao samo jedan trijumf - za "zelenim stolom".

Izvor: Promo/FK Borac

Fudbaleri Borca počinju proljećni dio sezone duelom sa Veležom, u subotu (7. februar) od 18.30 časova.

Crveno-plavi će gostovati u Vrapčićima, gdje su od osnivanja Premijer lige BiH na nivo cijele BiH (od sezone 2002-03) trijumfovali samo jednom – ali službenim rezultatom.

Prvog dana vikenda stari jugoslovenski rivali će 21. put odmjeriti snage u Vrapčićima kad je riječ o Premijer ligi BiH. Velež je ostvario 11 pobjeda, 8 mečeva je završeno podjelom bodova, od čega posljednja četiri, dok je pomenutu pobjedu Borac uknjižio prije skoro četiri i po godine, odnosno u septembru 2021. godine.

Bili su izabranici tadašnjeg trenera Nemanje Miljanovića na dobrom putu da izbore pobjedu na zelenom terenu, ali su na kraju morali da se zadovolje trijumfom za "zelenim stolom". Banjalučani su pogocima Stojana Vranješa u 37. i 81. minutu imali 0:2, ali su odmah nakon drugog gola veterana u crveno-plavim redovima navijači Mostaraca utrčali na teren i prekinuli meč nezadovoljni arbitražom Sabrije Topalovića.

Duel nakon toga nije nastavljen, a banjalučkom premijerligašu je odlukom Takmičarske komisije pobjeda dodijeljena "par forfe". Sa druge strane, premijerligaša iz grada na Neretvi Disciplinska komisija FS BiH kaznila je sa čak šest utakmica pred praznim tribinama.

Inače, u subotnji meč Borac ulazi kao prvoplasirani tim Premijer lige BiH, sa osvojena 43 boda, dok je Velež četvrti, uz 15 bodova manje.

SVA GOSTOVANJA BORCA U VRAPČIĆIMA OD OSNIVANJA PREMIJER LIGE BiH

3. novembar 2002. Velež – Borac 0:0

25. novembar 2006. Velež – Borac 4:3

22. april 2009. Velež – Borac 2:0

15. maj 2010. Velež – Borac 2:0

12. mart 2011. Velež – Borac 0:0

12. maj 2012. Velež – Borac 1:0

4. maj 2013. Velež – Borac 1:0

15. septembar 2013. Velež – Borac 3:0

30. maj 2015. Velež – Borac 1:0

1. avgust 2015. Velež – Borac 1:1

8. mart 2020. Velež – Borac 2:0

5. mart 2021. Velež – Borac 2:0

30. april 2021. Velež – Borac 1:1

21. septembar 2021. Velež – Borac 0:3 (PF)

4. mart 2023. Velež – Borac 1:0

1. maj 2023. Velež – Borac 2:0

24. februar 2024. Velež – Borac 0:0

7. april 2024. Velež – Borac 1:1

2. novembar 2024. Velež – Borac 0:0

3. avgust 2025. Velež – Borac 1:1

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)