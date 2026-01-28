logo
Remi Borca u Antaliji: Hrelja doveo Banjalučane do prednosti, velika greška ih koštala pobjede

Autor Haris Krhalić
0

Fudbaleri Borca odigrali su meč bez pobjednika protiv CSKA 1948 (1:1).

damir hrelja Izvor: Promo/FK Borac

Nakon dvije pobjede na pripremama u Antaliji, fudbaleri Borca upisali su i prvi remi. Meč između crveno-plavih i CSKA 1948 iz Sofije završen je rezultatom 1:1.

Nakon prvih 45 minuta nije bilo golova, da bi Borac poveo u 58. minutu golom Hrelje.

CSKA je do izjednačenja stigao u 80. minutu nakon velike greške zadnje linije Borca. Paskval je vratio loptu do golmana Borca, ali je čuvar mreže Banjalučana izašao skoro na 16 metara i lopta je prošla kraj njega, a nju je u mrežu pospremio Dialo.

Borac je utakmicu započeo u sastavu: Jurkas, Jakšić, Paskva, Karolina, Erera, Ogrinec, Jojić, Hiroš, Hrelja, Sijarić, Juričić. Još su nastupili: Skorup, Perić, Đajić, Radošević, Radić, Terzić, Šerif, Vrbić i Vuković.

Borac će u subotu (31. januar), posljednjeg dana boravka u Turskoj, odraditi još dva meča – protiv kirgistanskog Ozgona i ruskog Orenburga.

Tagovi

FK Borac pripreme

