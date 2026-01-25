Drugi trijumf Borca u Antaliji: Poslije Mađara, savladani i Makedonci - crveno-plavi ponovo bez primljenog gola!

Crveno-plavi su u Turskoj porazili Pelister, devetoplasirani tim makedonskog šampionata.

Izvor: FK Borac

Borac je na pripremama u Antaliji stigao i do druge pobjede.

Nakon "minimalca" protiv Seged-Čanad Grošič Akademije, crveno-plavi su danas rezultatom 2:0 savladali pelister, devetoplasirani tim najjače makedonske lige.

Izabranici Vinka Marinovića bili su nešto konkretniji tokom prvih 45 minuta. Tako je u 17. minutu Jojić šutirao iskosa sa lijeve strane, sa vrha šesnaesterca, ali je bio neprecizan.

Deset minuta kasnije, u šansi se našao Hrelja, primivši loptu iz sredine na desnoj strani, ali je šutirao tik pored suprotne stative.

Erera je potom u 39. minutu centrirao sa lijeve strane, ali Juričić je u "srcu" šesnaesterca Pelistera zakasnio na loptu. Pred kraj prvog dijela, Borčev Kolumbijac je izveo slobodan udarac, ali je makedonsku golman Dimovski odlično reagovao.

Pelister je zaprijetio tek u završnici prvog dijela, ali je lopta nakon udarca Petrovića iz daljine, iskosa sa desne strane, odsjela visoko preko prečke.

Terensku inicijativu Borac je nastavio i u drugom poluvremenu, pa je tako u 52. minutu Hrelja ubacio loptu pred gol, a Juričić bio "kratak". za nekoliko centimetara.

Samo tri minuta kasnije Borac je, međutim, uspio da materalizuje terensku inicijativu. Upućena je dubinska lopta sa sredine terena, a Hrelja je iskoristio nesporazum Srbijanca i Dimovskog i poslao loptu u praznu mrežu iz neposredne blizine.

Odbrana Borca izblokirala je u 69. minutu pokušaj Zdravevskog, dok je samo pet minuta kasnije Borac trasirao put ka pobjedi. Izveden je slobodan udarac sa lijeve strane, skoro sa polovine terena, a u gužvi pred golom Pelistera najbolje se snašao rezervista Matej Deket.

Do kraja pripremnog perioda u Turskoj Borac će odigrati još tri utakmice. U srijedu (28. januar) za rivala će imati CSKA 1948 iz Sofije, dok će u subotu (31. januar), posljednjeg dana boravka u Turskoj, odraditi dva meča – protiv kirgistanskog Urgena i ruskog Orenburga.

Sa ruskim premijerligašem trebalo je da se sastanu juče, ali je taj susret otkazan zbog loših vremenskih uslova.

BORAC (prvo poluvrijeme): Jurkas, Jakšić, Paskval, Karolina, Erera, Ogrinec, Jojić, Hiroš, Hrelja, Sijarić, Juričić.

PELISTER: Dimovski, Ristevski, Grozdanoski, Zdravković, Ristovski, Srbijanac, Spirovski, Grozdanovski, Kerim, Bulatović, Petrović. Rezerve: Jovčevski, S. Ivanovski, Boškovski, Stojanovski, Milojević, Mrmačovski, Krstevski, Murgovski, Milenkoski, Zdravevski, Angeleski, M. Ivanovski.

(mondo.ba)