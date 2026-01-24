Ništa od Borčevog meča u Antaliji: Vremenske neprilike protiv fudbala

Planirani meč Borca i Orenburga neće biti odigran danas.

Fudbaleri Borca u prvom pripremnom meču u Antaliji savladali su mađarski Seged minimalnim rezultatom, a danas je trebalo da odmjere snage sa Orenburgom.

Ipak, zbog vremenskih neprilika, ovaj duel neće biti igran u predviđenom terminu (15 časova).

"Naši 'crveno plavi' danas je trebalo da odmjere snage sa Orenburgom, u svojoj drugoj kontrolnoj utakmici, ali je ovaj duel zbog vremenskih neprilika u Antaliji odgođen. Кiša i loši vremenski uslovi svim ekipama remete plan odigravanja utakmica, a u toku dana biće poznato da li će naši 'crveno plavi' sutra odigrati svoj novi kontrolni duel u Antaliji", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

Podsjetimo, prvobitni plan bio je da izabranici Vinka Marinovića poslije duela sa Orenburgom odigraju prijateljsku utakmicu protiv Boteva (27. januar) i Rubina četiri dana kasnije, ali vidjećemo šta će od svega toga biti s obzirom na to da vremenske (ne)prilike ne idu naruku ekipama koje se pripremaju u Antaliji.