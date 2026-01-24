logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ništa od Borčevog meča u Antaliji: Vremenske neprilike protiv fudbala

Ništa od Borčevog meča u Antaliji: Vremenske neprilike protiv fudbala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Planirani meč Borca i Orenburga neće biti odigran danas.

nevrijeme Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaleri Borca u prvom pripremnom meču u Antaliji savladali su mađarski Seged minimalnim rezultatom, a danas je trebalo da odmjere snage sa Orenburgom.

Ipak, zbog vremenskih neprilika, ovaj duel neće biti igran u predviđenom terminu (15 časova).

"Naši 'crveno plavi' danas je trebalo da odmjere snage sa Orenburgom, u svojoj drugoj kontrolnoj utakmici, ali je ovaj duel zbog vremenskih neprilika u Antaliji odgođen. Кiša i loši vremenski uslovi svim ekipama remete plan odigravanja utakmica, a u toku dana biće poznato da li će naši 'crveno plavi' sutra odigrati svoj novi kontrolni duel u Antaliji", saopšteno je iz banjalučkog kluba.

Podsjetimo, prvobitni plan bio je da izabranici Vinka Marinovića poslije duela sa Orenburgom odigraju prijateljsku utakmicu protiv Boteva (27. januar) i Rubina četiri dana kasnije, ali vidjećemo šta će od svega toga biti s obzirom na to da vremenske (ne)prilike ne idu naruku ekipama koje se pripremaju u Antaliji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac pripreme prijateljska utakmica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC