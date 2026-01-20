Marinović nakon "minimalca" protiv Mađara: Dobro je da ulazimo u šanse, ali se nadam da ćemo popraviti realizaciju

Trener Borca iznio je utiske sa duela sa mađarskim drugoligašem Segedom, koji je završen trijumfom crveno-plavih.

Izvor: Promo/FK Borac/Nikola Kulaga

Fudbaleri Borca trijumfovali su nad mađarskom ekipom Seged-Čarnad Grodiš rezultatom 1:0 u prvoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Antaliji. Strijelac jedinog pogotka bio je 16-godišnji Matej Deket, koji je pitanje konačnog ishoda ovog duela riješio u 45. minutu.

"Naravno da sam srećan, ovo za mene jako puno znači. Ovo sanjam od malena ali je najbitnije da je ekipa pobijedila", kratko je rekao Deket nakon meča.

Trener Vinko Marinović zadovoljan je viđenim u prvom od četiri kontrolna duela u turskom ljetovalištu.

"Nakon prvog dijela priprema u Banjaluci, došli smo ovdje u Antaliju, radili smo dva dana i krenuli sa odigravanjem utakmica. Mogu da budem zadovoljan onim što su igrači pokazali, bilo je dosta dobrih stvari. Naravno da postoje situacije na kojima još treba da se radi, međutim mogu da budem zadovoljan odnosnom i pristupom ekipe i situacijama koje smo stvorili kroz igru. Dobro je da ulazimo u šanse, ali nadam se da ćemo popraviti realizaciju", istakao je strateg crveno-plavih.

Do kraja priprema, Borac će igrati protiv Orenburga (24. januar), Boteva (27. januar) i Rubina (31. januar). Prvu zvaničnu utakmicu u 2026. godini banjalučki premijerligaš igraće protiv Veleža u Vrapčićima, 7. februara, u sklopu 20. prvenstvenog kola.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)