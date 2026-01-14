logo
Htio titulu za 100. rođendan Borca, a nije ni debitovao: Gilermo Sireveld napustio "crveno-plave"

Htio titulu za 100. rođendan Borca, a nije ni debitovao: Gilermo Sireveld napustio "crveno-plave"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Banjalučki klub oglasio se o raskidu saradnje.

Gilermo Sireveld Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Gilermo Sireveld nije više fudbaler Borca.

Proteklog ljeta holandski štoper stigao je na Gradski stadion iz španskog četvrtoligaša Terase, ali za "crveno-plave" od tada nije upisao ni minut.

Saradnja je sada okončana i Sireveld je slobodan u potrazi nove sredine.

"U fudbalu nekada stvari ne idu onako kako se planiraju. Gilermo Sireveld stigao je u naš tabor sa velikom željom da pokaže sav svoj kvalitet. Nažalost, zdravsteveni problemi su bili jači od toga. Gilermo je danas, nakon dogovora o sporazumnom raskidu saradnje, napustio naše redove, a FК Borac želi mu puno sreće u nastavku karijere", saopšteno je iz Platonove.

Fudbaler rođen 2002. godine imao je veliku želju da u godini kada Borac proslavlja vijek postojanja podigne trofej, a na kraju nije stigao ni da debituje.

"Nisam imao previše dilema kada je stigao poziv iz Banjaluke i sa zadovoljstvom sam prihvatio ponudu Borca. Upoznat sam sa tim da klub naredne godine slavi 100 godina postojanja i da je u novoj sezoni cilj osvajanje svih trofeja. Za mene je to jedan novi izazov i jedva čekam da krene sezona. Želim da dam pun doprinos ekipi i da se zajedno radujemo na kraju", rekao je Sireveld na predstavljanju, koji je tada potpisao ugovor ugovor na dvije godine, ali je isti raskinut poslije samo šest mjeseci.

