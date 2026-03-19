"Došao je i poklonio im novac": Rade Bogdanović otkrio nevjerovatnu priču o upravi Partizana

Rade Bogdanović govorio je o situaciji u Partizanu i prilici koju je klub propustio po dolasku nove uprave.

Bivši fudbaler Rade Bogdanović (55), sad poznati analitičar, govorio je o dešavanjima u Partizanu i tom prilikom otkrio je priču o donatoru iz Švajcarske. I možda zvuči malo vjerovatno, ali ako je vjerovati riječima Bogdanovića, Parni valjak je ispustio priliku da u klubu ima dodatni prihod, a objasnio je i kako.

"Evo jednog podatka - čovjek iz Švajcarske, nenajavljen je došao na stadion Partizana, javio se obezbjeđenju i tražio da razgovara sa predsjednikom kluba ili nekim ko je tu. Primila ga je gospođa (Milka) Forcan, a pomenuti čovjek donio je 35.000 švajcarskih franaka da pokloni fudbalskom klubu i da im poželi sretan početak s nadom da su se lopova i ološa riješili", započeo je Bogdanović u podkastu "Kazneni prostor".

"Novak koji je primljen položen je na račun kluba. Tad im je čovjek rekao 'molim vas, budite ljubazni i pošaljite mi šta vam sve treba, da počnem da vam uplaćujem donacije'. Međutim, poslije tri mjeseca, kad je vidio kako su se određeni ljudi počeli da ponašaju u medijima, čovjek im je rekao 'zaboravite na mene'. Na početku je vladalo ushićenje, ali biće sve gore jer para nema."

Situacija u Partizanu je teška, klub je nedavno vratio trenera Srđana Blagojevića, nakon izuzetno loših partija i izgubljenog prvog mjesta na tabeli Superlige Srbije. Bilo kako bilo, Bogdanović vidi propast crno-bijelih, jer jedino što je klubu ostalo su navijači.

"Kapital Partizana su samo Grobari, ništa više. Stadion nije na njih uknjižen, Teleoptik im je pod hipotekom, imaju hipoteku još iz vremena one gospođe što je za vrijeme korone bespravno bila na stadionu. Imaju nenormalne hipoteke na sebi. Šteta je generalno velika. Imali su sve u svojim rukama, sve su ispustili. Kada je uprava došla, Grobari su pokazali šta je pravi navijač. Napunili su jedan stadion, drugu utakmicu, treću", rekao je Bogdanović.

"Blagojević nije smio da se vrati"

Pokušao je Bogdanović da definiše osnovni problem Partizana.

"Neće niko da da novac sem države, koja daje samo zato da ne doživljavaju bruku u Evropi, da klub ne bude suspendovan. E, to je na obraz države. To država neće da dozvoli zbog sebe, a ne zbog Partizana. I jednostavno to je tako, zbog toga je budućnost tmurna. Ako ti je najveći kapital navijači, a imaš mali broj fudbalera i malo miliona na tržištu na ove rezultate... Vidjećemo."

Partizan je reagovao na loše rezultate, na pomalo neočekivan način - vratio je Srđana Blagojevića.

"Činjenica je da Blagojević nije smio da se vrati u klub koji ga je otjerao, neka snosi konsekvence jer su ga oni jednoglasno i smijenili. Nije ga samo Peđa smijenio, nego su oni dali potvrdu. A sa druge strane, ni Peđa Mijatović nije trebao... Već je trebao da podnese ostavku zato što to nije normalno okruženje i način", zaključio je Rade Bogdanović.

