Briljirao u Zvezdi, pa prelazi u Partizan: Proslavila ga partija od 34 poena

Mladi košarkaš Aleksandar Zunzurovski prelazi u tabor najvećeg rivala.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Doskorašnji pionir Crvene zvezde Aleksandar Zunzurovski, po svemu sudeći, preći će u tabor Partizana. On je sa crveno-bijelima osvojio domaće prvenstvo, bio jedan od najzapaženijih, a sada će zadužiti crno-bijeli dres.

Zunzurovski ima makedonsko i portorikansko porijeklo, a posebno je skrenuo pažnju na sebe partijom u finalu prvenstva Srbije za pionire protiv Mege. On je tada zabilježio 34 poena i poveo tim ka šampionskoj tituli.

Crvena Zvezda won the U15 Serbian national championship, after defeating Mega in an intense final, 103-98!



Aleksandar Zunzurovski(2011 | SG | /)

34 pts

10/18 for 2

4/9 for 3

2/4 FT

3 reb



Dimitrije Purtić(2011 | PG | )

33 pts

7/14 for 2

5/9 for 3

4/5 FT

7 reb

7 ass

6 stlpic.twitter.com/cVG9H94FLa — Scoutspects basketball scouting (@scout1spects)May 11, 2026

On se odmah po završetku sezone oglasio na društvenim mrežama i oprostio se od Crvene zvezde, a situaciju će iskorisiti Partizan koji će u budućnosti moći da računa ma perspektivnog beka.