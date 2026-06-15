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Briljirao u Zvezdi, pa prelazi u Partizan: Proslavila ga partija od 34 poena

Briljirao u Zvezdi, pa prelazi u Partizan: Proslavila ga partija od 34 poena

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Mladi košarkaš Aleksandar Zunzurovski prelazi u tabor najvećeg rivala.

Aleksandar Zunzurovski prelazi iz Zvezde u Partizan Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Doskorašnji pionir Crvene zvezde Aleksandar Zunzurovski, po svemu sudeći, preći će u tabor Partizana. On je sa crveno-bijelima osvojio domaće prvenstvo, bio jedan od najzapaženijih, a sada će zadužiti crno-bijeli dres.

Zunzurovski ima makedonsko i portorikansko porijeklo, a posebno je skrenuo pažnju na sebe partijom u finalu prvenstva Srbije za pionire protiv Mege. On je tada zabilježio 34 poena i poveo tim ka šampionskoj tituli.

 On se odmah po završetku sezone oglasio na društvenim mrežama i oprostio se od Crvene zvezde, a situaciju će iskorisiti Partizan koji će u budućnosti moći da računa ma perspektivnog beka.

Tagovi

KK Partizan KK Crvena zvezda košarka

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