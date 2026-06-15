Briljirao u Zvezdi, pa prelazi u Partizan: Proslavila ga partija od 34 poena

Mladi košarkaš Aleksandar Zunzurovski prelazi u tabor najvećeg rivala.
Doskorašnji pionir Crvene zvezde Aleksandar Zunzurovski, po svemu sudeći, preći će u tabor Partizana. On je sa crveno-bijelima osvojio domaće prvenstvo, bio jedan od najzapaženijih, a sada će zadužiti crno-bijeli dres.
Zunzurovski ima makedonsko i portorikansko porijeklo, a posebno je skrenuo pažnju na sebe partijom u finalu prvenstva Srbije za pionire protiv Mege. On je tada zabilježio 34 poena i poveo tim ka šampionskoj tituli.
Crvena Zvezda won the U15 Serbian national championship, after defeating Mega in an intense final, 103-98!— Scoutspects basketball scouting (@scout1spects)May 11, 2026
Aleksandar Zunzurovski(2011 | SG | /)
34 pts
10/18 for 2
4/9 for 3
2/4 FT
3 reb
Dimitrije Purtić(2011 | PG | )
33 pts
7/14 for 2
5/9 for 3
4/5 FT
7 reb
7 ass
6 stlpic.twitter.com/cVG9H94FLa
On se odmah po završetku sezone oglasio na društvenim mrežama i oprostio se od Crvene zvezde, a situaciju će iskorisiti Partizan koji će u budućnosti moći da računa ma perspektivnog beka.